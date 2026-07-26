Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

Colón recibirá, a las 15.30, a Chaco For Ever con la meta de recuperar terreno tras el revés ante Ferro, por la fecha 22 de la zona A en la Primera Nacional

Después del tropiezo frente a Ferro, el margen para dejar puntos en el camino se achica y el compromiso de este domingo aparece como una prueba de carácter para un Colón que necesita volver a ganar. Desde las 15.30, el Sabalero recibirá a Chaco For Ever por la 22ª fecha de la Primera Nacional , con Javier Delbarba como árbitro y la cobertura de UNO Santa Fe.

La semana no fue sencilla para Ezequiel Medrán, que debió rearmar la formación por dos ausencias imposibles de esquivar. En el lateral izquierdo no estará Leandro Allende, quien deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Gabriel Risso Patrón tendrá su oportunidad desde el arranque.

La otra baja golpea el frente de ataque. Ignacio Lago quedó descartado debido a una infección en la herida de la cirugía que le realizaron en una de sus manos, situación que obligará al cuerpo técnico a confiar en Franco García para ocupar ese lugar.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Más allá de las variantes, la idea del entrenador es sostener la identidad de un equipo que necesita recuperar eficacia y, sobre todo, reencontrarse con una victoria que le permita seguir prendido en la pelea.

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Del otro lado estará un rival que llega con otro ánimo. Chaco For Ever mostró una evidente mejoría desde la asunción de Daniel Cravero y comenzó a sumar puntos importantes para alejarse de la zona comprometida de la tabla. Esa recuperación lo convierte en un adversario mucho más exigente que el de algunas semanas atrás.

Con su gente como respaldo y la presión lógica de volver a ganar, Colón afrontará un partido que puede significar mucho más que tres puntos. Será una oportunidad para demostrar que la caída ante Ferro fue apenas un traspié y que el equipo todavía tiene argumentos para ser protagonista en la recta decisiva del campeonato.

Probables formaciones de Colón y Chaco For Ever

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; David Valdez; Lucas Pruzzo; Alan Luque; Brian Nievas; Ricardo Garay; Juan Manuel Carrizo; Enzo Gaggi; Matías Romero; Leandro Fernández; Ezequiel Romero. DT: Daniel Cravero.

Hora de inicio: 15.30.

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.