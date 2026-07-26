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Gran jornada de capacitación en Minibásquet realizada en el Tribu Mocoretá

La recientemente formada ASEBA, junto a la ASB, realizaron en el Tribu Mocoretá de Regatas Santa Fe una importante jornada de capacitación en Minibásquet

26 de julio 2026 · 08:47hs
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Gran jornada de capacitación en Minibásquet realizada en el Tribu Mocoretá

La recientemente formada ASEBA (Asociación Santafesina de Entrenadores de Básquetbol), junto a la ASB, realizaron este sábado en el Tribu Mocoretá de Regatas Santa Fe una importante jornada de capacitación en Minibásquet.

Lucio Maldonado, flamante PF de Gimnasia (CR), junto al staff de profesionales que lo acompañan fue uno de los disertantes. Luego pasaron Germán Arancio, cerrándose el evento con la oratoria de Danilo Molina y Juan Jasson por el Colegio de Árbitros.

Andrés Dentesano (presidente) y Pablo Carranza (tesorero), directivos asociativos, rindieron tributo a los recientemente coronados campeones argentinos de Mini en Mendoza: Facundo Bonfanti y Giuliano Peresutti (Almagro); Álvaro Biolé y Bautista Montes (Centenario).

La capacitación contó con gran cantidad de concurrentes y pudo ser seguida en vivo por el streaming de la Asociación Santafesina.

Reviví la capacitación en Minibásquet

Minibásquet Regatas Santa Fe ASB
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