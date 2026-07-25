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Newell's venció a Talleres y Sampaoli debutó con el pie izquierdo

La Lepra pisó fuerte en el Coloso Marcelo Bielsa y superó a la T 1-0. Jorge Sampaoli arrancó su ciclo con una derrota

25 de julio 2026 · 19:44hs
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Newells venció como local a Talleres.

Newell's venció como local a Talleres.

En el comienzo del Torneo Clausura, Newell's venció 1-0 a Talleres de Córdoba en un partido que mantuvo la expectativa de una posible igualdad hasta el final, aunque el local defendió con éxito la diferencia, con una actuación estelar del arquero Josué Reinatti.

Sampaoli debutó con el pie izquierdo

El uruguayo Matías Cóccaro, de penal, marcó el único tanto del juego a los 10 minutos del segundo tiempo y empañó el estreno de Jorge Sampaoli como entrenador del cuadro cordobés, luego de la salida de Carlos Tévez.

El visitante -que reclamó una posible mano de Jerónimo Russo en el área sobre el final del juego- disputó los últimos minutos con 10 hombres por la expulsión de Román Riquelme, una de las incorporaciones para este segundo semestre de competencia.

Ahora, el elenco de Fran Darío Kudelka deberá visitar a Independiente, el próximo jueves 30 de julio desde las 21.15. La T, en cambio, continuará el certamen argentino recibiendo a Vélez -que venció 1-0 a Instituto en el debut-, el mismo día pero a partir de las 19.

Newells Sampaoli
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