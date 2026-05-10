Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

La franquicia cordobesa se impuso por 35 a 28 ante el equipo chileno en un partido disputado en Santiago, y, de esta forma, obtuvo el pasaje a la instancia que definirá el título.

Dogos XV derrotó como visitante por 35 a 28 a Selknam y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Súper Rugby Américas , cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la fase regular. En un encuentro parejo y de alta intensidad, el conjunto cordobés consiguió una victoria clave que lo consolida en la cima de la tabla.

Por la fecha 11 del Súper Rugby Américas, Dogos XV se impuso en su visita a Selknam por 35-28 y logró el boleto a la próxima fase. La franquicia cordobesa llegó a Chile como líder del certamen y con la posibilidad de asegurar su boleto a los playoffs. Con ese objetivo afrontó el compromiso correspondiente a la 11ª fecha frente a Selknam.

Dogos XV abrió el marcador con un penal de Facundo Rodríguez y poco después amplió diferencias tras una gran acción colectiva que terminó en try de Mateo Soler. Rodríguez acertó la conversión y estableció el 10-0 para el conjunto argentino. El equipo chileno reaccionó rápidamente con un try de Manuel Bustamante y la conversión de Matías Garafulic. Sin embargo, Dogos XV respondió con otra conquista, esta vez a través de Ernesto Giúdice, para irse arriba 15-7.

rugby SRA dogos selknam en chile 2 Capibaras derrotó a Yacaré XV, y en la próxima fecha jugará con Selknam en Paraná Rowing Club.

En el inicio del segundo tiempo, Selknam volvió a meterse en partido. Garafulic aprovechó un quiebre defensivo y apoyó en el ingoal para dejar el marcador 15-14 y aumentar la tensión en el encuentro. Pero Dogos XV reaccionó con autoridad. Primero llegó un nuevo try de Nicolás Viola, convertido por Rodríguez, y luego otra aparición de Soler para ampliar la diferencia a 27-14.

El líder del campeonato mantuvo la presión ofensiva y dominó territorialmente gran parte del complemento. Tras varias fases dentro de los últimos metros, Facundo Pueyrredón apoyó un nuevo try que dejó el marcador 32-14 y parecía encaminar definitivamente la historia para los cordobeses.

A cinco minutos del final, Rodríguez acertó un penal que le devolvió una ventaja de dos posesiones a Dogos XV y dejó muy cerca la clasificación a semifinales.Ya con el tiempo cumplido, Selknam decoró el resultado con otro try convertido por Garafulic para establecer el definitivo 35-28.

Con este triunfo, Dogos XV ratificó su gran presente, se afianzó como líder del Súper Rugby Américas y se transformó en el primer equipo clasificado a los playoffs del torneo. Objetivo cumplido para la franquicia cordobesa del otro lado de la cordillera. La 11ª fecha del certamen continuará este domingo con el duelo entre Cobras Brasil y Peñarol Rugby, mientras que el lunes se enfrentarán Pampas y Tarucas.

Súper Rugby Américas

-Resultados 11° fecha:

Capibaras 53. Yacaré XV 21

Selknam 28. Dogos XV 35

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 46; Capibaras 40, Pampas 38, Selknam 33, Tarucas 24, Peñarol 22, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

-Próxima fecha:

Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras

Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV