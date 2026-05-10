Uno Santa Fe | Ovación | Dogos

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

La franquicia cordobesa se impuso por 35 a 28 ante el equipo chileno en un partido disputado en Santiago, y, de esta forma, obtuvo el pasaje a la instancia que definirá el título.

10 de mayo 2026 · 10:15hs
Dogos se impuso a Selknam y clasificó a semifinales.

Dogos se impuso a Selknam y clasificó a semifinales.

Dogos XV derrotó como visitante por 35 a 28 a Selknam y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Súper Rugby Américas, cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la fase regular. En un encuentro parejo y de alta intensidad, el conjunto cordobés consiguió una victoria clave que lo consolida en la cima de la tabla.

Dogos XV superó a los chilenos de Selknam

Por la fecha 11 del Súper Rugby Américas, Dogos XV se impuso en su visita a Selknam por 35-28 y logró el boleto a la próxima fase. La franquicia cordobesa llegó a Chile como líder del certamen y con la posibilidad de asegurar su boleto a los playoffs. Con ese objetivo afrontó el compromiso correspondiente a la 11ª fecha frente a Selknam.

Dogos XV abrió el marcador con un penal de Facundo Rodríguez y poco después amplió diferencias tras una gran acción colectiva que terminó en try de Mateo Soler. Rodríguez acertó la conversión y estableció el 10-0 para el conjunto argentino. El equipo chileno reaccionó rápidamente con un try de Manuel Bustamante y la conversión de Matías Garafulic. Sin embargo, Dogos XV respondió con otra conquista, esta vez a través de Ernesto Giúdice, para irse arriba 15-7.

rugby SRA dogos selknam en chile 2
Capibaras derrot&oacute; a Yacar&eacute; XV, y en la pr&oacute;xima fecha jugar&aacute; con Selknam en Paran&aacute; Rowing Club.

Capibaras derrotó a Yacaré XV, y en la próxima fecha jugará con Selknam en Paraná Rowing Club.

En el inicio del segundo tiempo, Selknam volvió a meterse en partido. Garafulic aprovechó un quiebre defensivo y apoyó en el ingoal para dejar el marcador 15-14 y aumentar la tensión en el encuentro. Pero Dogos XV reaccionó con autoridad. Primero llegó un nuevo try de Nicolás Viola, convertido por Rodríguez, y luego otra aparición de Soler para ampliar la diferencia a 27-14.

El líder del campeonato mantuvo la presión ofensiva y dominó territorialmente gran parte del complemento. Tras varias fases dentro de los últimos metros, Facundo Pueyrredón apoyó un nuevo try que dejó el marcador 32-14 y parecía encaminar definitivamente la historia para los cordobeses.

A cinco minutos del final, Rodríguez acertó un penal que le devolvió una ventaja de dos posesiones a Dogos XV y dejó muy cerca la clasificación a semifinales.Ya con el tiempo cumplido, Selknam decoró el resultado con otro try convertido por Garafulic para establecer el definitivo 35-28.

Con este triunfo, Dogos XV ratificó su gran presente, se afianzó como líder del Súper Rugby Américas y se transformó en el primer equipo clasificado a los playoffs del torneo. Objetivo cumplido para la franquicia cordobesa del otro lado de la cordillera. La 11ª fecha del certamen continuará este domingo con el duelo entre Cobras Brasil y Peñarol Rugby, mientras que el lunes se enfrentarán Pampas y Tarucas.

Súper Rugby Américas

-Resultados 11° fecha:

Capibaras 53. Yacaré XV 21

Selknam 28. Dogos XV 35

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 46; Capibaras 40, Pampas 38, Selknam 33, Tarucas 24, Peñarol 22, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

-Próxima fecha:

Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras

Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV

Dogos Selknam Súper Rugby Américas
Noticias relacionadas
todo lo que dejo una nueva fecha en las inferiores de la asb

Todo lo que dejó una nueva fecha en las inferiores de la ASB

un golpeado racing tiene una compllicada visita a estudiantes por los octavos de final

Un golpeado Racing tiene una compllicada visita a Estudiantes por los octavos de final

river y san lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

River y San Lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

rosario central e independiente van un lugar en los cuartos de final del apertura

Rosario Central e Independiente van un lugar en los cuartos de final del Apertura

Lo último

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Último Momento
Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Ovación
Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Policiales
Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe