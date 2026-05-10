Dogos XV derrotó como visitante por 35 a 28 a Selknam y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Súper Rugby Américas, cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la fase regular. En un encuentro parejo y de alta intensidad, el conjunto cordobés consiguió una victoria clave que lo consolida en la cima de la tabla.
Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales
La franquicia cordobesa se impuso por 35 a 28 ante el equipo chileno en un partido disputado en Santiago, y, de esta forma, obtuvo el pasaje a la instancia que definirá el título.
Dogos XV superó a los chilenos de Selknam
Por la fecha 11 del Súper Rugby Américas, Dogos XV se impuso en su visita a Selknam por 35-28 y logró el boleto a la próxima fase. La franquicia cordobesa llegó a Chile como líder del certamen y con la posibilidad de asegurar su boleto a los playoffs. Con ese objetivo afrontó el compromiso correspondiente a la 11ª fecha frente a Selknam.
Dogos XV abrió el marcador con un penal de Facundo Rodríguez y poco después amplió diferencias tras una gran acción colectiva que terminó en try de Mateo Soler. Rodríguez acertó la conversión y estableció el 10-0 para el conjunto argentino. El equipo chileno reaccionó rápidamente con un try de Manuel Bustamante y la conversión de Matías Garafulic. Sin embargo, Dogos XV respondió con otra conquista, esta vez a través de Ernesto Giúdice, para irse arriba 15-7.
En el inicio del segundo tiempo, Selknam volvió a meterse en partido. Garafulic aprovechó un quiebre defensivo y apoyó en el ingoal para dejar el marcador 15-14 y aumentar la tensión en el encuentro. Pero Dogos XV reaccionó con autoridad. Primero llegó un nuevo try de Nicolás Viola, convertido por Rodríguez, y luego otra aparición de Soler para ampliar la diferencia a 27-14.
El líder del campeonato mantuvo la presión ofensiva y dominó territorialmente gran parte del complemento. Tras varias fases dentro de los últimos metros, Facundo Pueyrredón apoyó un nuevo try que dejó el marcador 32-14 y parecía encaminar definitivamente la historia para los cordobeses.
A cinco minutos del final, Rodríguez acertó un penal que le devolvió una ventaja de dos posesiones a Dogos XV y dejó muy cerca la clasificación a semifinales.Ya con el tiempo cumplido, Selknam decoró el resultado con otro try convertido por Garafulic para establecer el definitivo 35-28.
Con este triunfo, Dogos XV ratificó su gran presente, se afianzó como líder del Súper Rugby Américas y se transformó en el primer equipo clasificado a los playoffs del torneo. Objetivo cumplido para la franquicia cordobesa del otro lado de la cordillera. La 11ª fecha del certamen continuará este domingo con el duelo entre Cobras Brasil y Peñarol Rugby, mientras que el lunes se enfrentarán Pampas y Tarucas.
Súper Rugby Américas
-Resultados 11° fecha:
Capibaras 53. Yacaré XV 21
Selknam 28. Dogos XV 35
Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol
Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas
-Posiciones: Dogos 46; Capibaras 40, Pampas 38, Selknam 33, Tarucas 24, Peñarol 22, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.
-Próxima fecha:
Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras
Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos XV
Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam
Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV