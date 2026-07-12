Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026: cruces, días, horarios y estadios

La Copa del Mundo ya tiene a sus cuatro mejores selecciones. Argentina, Inglaterra, Francia y España irán en busca de un lugar en la gran final del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva. Tras la disputa de los cuartos de final, quedó confirmado el cuadro de las semifinales, con la presencia de cuatro potencias del fútbol mundial: Argentina, Inglaterra, Francia y España.

La Selección de Lionel Scaloni logró su clasificación luego de vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y ahora tendrá un nuevo desafío de máxima exigencia frente al seleccionado inglés, en busca de un lugar en la final y con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Argentina, ante otro clásico mundial

La Albiceleste afrontará una semifinal con mucha historia. Del otro lado estará Inglaterra, en un duelo que reeditará una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Atlanta Stadium.

En la otra llave, Francia y España protagonizarán un atractivo duelo europeo por el primer boleto a la definición del campeonato.

El cronograma de las semifinales

Martes 14 de julio

* Francia vs. España – 16.00, en el Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

* Inglaterra vs. Argentina – 16.00, en el Atlanta Stadium.

Con apenas dos partidos por delante antes de la gran final, el Mundial entra en su momento más esperado. Argentina buscará dar otro paso hacia el bicampeonato, mientras que Inglaterra intentará cortar el camino del vigente campeón y regresar a una final del mundo.