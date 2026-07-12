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Julián Álvarez apareció en el momento justo: "La enganché hermosa"

El delantero marcó un golazo en el alargue para destrabar el partido ante Suiza y encaminar la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. Tras el encuentro, destacó la paciencia del equipo y valoró el esfuerzo colectivo.

12 de julio 2026 · 01:51hs
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Julián Álvarez apareció en el momento justo: La enganché hermosa

Cuando el empate parecía conducir la definición a los penales, Julián Álvarez volvió a hacerse gigante en una cita decisiva. El delantero del Atlético de Madrid sacó un derechazo inatajable al ángulo para poner el 2-1 parcial frente a Suiza en el alargue y encaminar el triunfo de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026.

Luego del partido, el atacante resumió su definición con una frase tan simple como contundente: "La enganché hermosa", dijo entre sonrisas al recordar el remate que terminó rompiendo la resistencia del arquero Gregor Kobel.

Un gol de Julián Álvarez que destrabó una historia muy complicada

Argentina había dominado por momentos, pero Suiza volvió a demostrar por qué llegó hasta los cuartos de final. El conjunto europeo resistió, complicó al equipo de Lionel Scaloni y parecía llevar la serie a la definición desde los doce pasos.

Sin embargo, Álvarez encontró un espacio en el alargue, sacó un remate perfecto desde afuera del área y desató el festejo argentino con un gol que terminó siendo decisivo.

Ya en el tiempo agregado, Lautaro Martínez aprovechó una contra encabezada por Thiago Almada para convertir el 3-1 definitivo y asegurar el boleto a las semifinales.

"El equipo nunca perdió la paciencia"

Más allá de su gol, Julián destacó la manera en la que la Selección afrontó un encuentro de máxima exigencia.

"Una vez más sufrimos hasta el final. Se hizo un partido largo, pero el equipo no perdió la paciencia. Movimos la pelota de un lado al otro y, por suerte, encontramos los goles para clasificar a semifinales", analizó.

El delantero también reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, aunque resaltó el mérito de seguir respondiendo en los momentos decisivos.

"No estamos jugando como queremos durante todo el partido, pero hacemos buenos tramos. También hay que darle mérito al rival, que nos presiona y nos pone las cosas difíciles", sostuvo.

Ahora, el clásico ante Inglaterra

Con la clasificación asegurada, Argentina ya tiene la mira puesta en el próximo desafío. El miércoles 15 de julio, desde las 16, enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium por un lugar en la gran final del Mundial.

La Albiceleste volvió a sufrir, pero también volvió a responder en un momento límite. Y otra vez apareció Julián Álvarez, el delantero de los goles importantes, para cambiar la historia cuando el partido parecía escaparse rumbo a los penales.

Julián Álvarez Argentina Suiza
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