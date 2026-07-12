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Argentina le ganó a Suiza y se metió en semifinales del Mundial 2026

Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la Selección, que en semifinales chocará ante Inglaterra.

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 01:18hs
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Argentina le ganó a Suiza y se metió en semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina le ganó con sufrimiento a Suiza por 3 a 1 en el Kansas City Stadium y se metió en semifinales del Mundial 2026.

Con los goles de Alexis Mac Allister a los 10 minutos del primer tiempo, de Julián Álvarez a los siete minutos del segundo tiempo del alargue y de Lautaro martínez a los 30 del mismo tiempo, Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales.

En tanto, Suiza había igualado de manera transitoria por intermedio de Dan Ndoye, a los 22 minutos del complemento, pero luego se quedó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo, a los 27 de la segunda etapa.

La Selección abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un preciso córner ejecutado por Lionel Messi.

Sin embargo, ese tanto no se tradujo en un dominio del juego. Suiza monopolizó la posesión, movió la pelota con paciencia y controló el desarrollo, aunque generó pocas ocasiones claras.

Argentina mostró imprecisiones, dependió de la firmeza defensiva de Lisandro Martínez y del esfuerzo de Julián Álvarez, mientras que Emiliano Martínez solo intervino con seguridad ante un remate de Granit Xhaka.

En el complemento, el conjunto suizo mantuvo su propuesta y encontró el empate gracias a Dan Ndoye, que culminó una buena acción colectiva con un remate rasante que pasó por debajo de las piernas del arquero argentino. Antes, Xhaka ya había obligado al Dibu a una buena respuesta desde media distancia.

El partido cambió cuando Breel Embolo fue expulsado tras recibir la segunda amarilla por simular una infracción luego de una falta sancionada a Leandro Paredes.

Con un hombre más, Scaloni movió el banco con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y posteriormente Thiago Almada.

Argentina monopolizó la pelota, aunque chocó contra una defensa suiza muy cerrada. Messi estuvo cerca con un derechazo junto al palo y Lisandro Martínez tuvo otra oportunidad en un córner, pero Gregor Kobel evitó el gol y llevó la definición al tiempo suplementario.

En el primer tiempo extra, Argentina asumió el protagonismo y Almada estuvo cerca con un remate desde afuera del área, mientras que Suiza respondió con otro intento lejano de Xhaka.

En el segundo suplementario llegó el desequilibrio definitivo: Julián Álvarez sacó un espectacular remate al ángulo para poner el 2 a 1.

Con el rival obligado a adelantarse, la Albiceleste administró la ventaja y sentenció el resultado con un contraataque definido por Lautaro Martínez para sellar el 3 a 1 y asegurar el pase a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra en Atlanta.

Síntesis del partido: Argentina 3-1 Suiza.

  • Estadio: Kansas City Stadium.
  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
  • VAR: Michael Barwegen (Canadá).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ddoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Goles en el primer tiempo: 10m Alexis Mac Allister (A).

Goles en el segundo tiempo: 22m Dan Ndoye (S).

Goles en el segundo tiempo del alargue: 7m Julián Álvarez (A); 31m Lautaro Martínez (A).

Expulsados en el segundo tiempo: 27m Breel Embolo (S).

Cambios en el segundo tiempo: 33m Nicolás González por Tagliafico (A); 40m Gonzalo Montiel por Molina (A); Lautaro martínez por De Paul (A); 41m Silvan Widmer por Sow (S); Zeki Amdouni por Ndoye (S); Miro Muheim por Rieder (S); 50m Eray Cömert por R. Rodríguez (S).

Cambios en el primer tiempo del alargue: en el inicio, Thiago Almada por E. Fernández (A); 6m Ardon Jashari por Zakaria (S).

Cambios en el segundo tiempo del alargue: en el inicio, Nicolás Otamendi por C. Romero (A); 5m José López por Paredes (A); 10m Rubé

Argentina Suiza Mundial
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