Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 10 de julio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

29 de junio 2026 · 08:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

gentileza

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

La mítica banda argentina de thrash metal Nepal llega a Santa Fe en el marco de su gira de reunión oficial celebrando más de 40 años de carrera. Formada originalmente en 1984, la agrupación pionera del metal pesado nacional volvió a los escenarios con sus miembros históricos —Larry Zavala (voz), Beto Vázquez (bajo) y Javier Bagalá (guitarra)— acompañados por Adrián Espósito en la batería. La gira incluye tanto shows emblemáticos en Argentina como sus primeras visitas internacionales históricas.

Llega a Santa Fe para presentarse en Tribus Club de Arte el viernes 10 de julio a las 21

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte Santa Fe

Lo último

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Último Momento
Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Ovación
A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa