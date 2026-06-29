Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 10 de julio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

La mítica banda argentina de thrash metal Nepal llega a Santa Fe en el marco de su gira de reunión oficial celebrando más de 40 años de carrera. Formada originalmente en 1984, la agrupación pionera del metal pesado nacional volvió a los escenarios con sus miembros históricos —Larry Zavala (voz), Beto Vázquez (bajo) y Javier Bagalá (guitarra)— acompañados por Adrián Espósito en la batería. La gira incluye tanto shows emblemáticos en Argentina como sus primeras visitas internacionales históricas.