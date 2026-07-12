Scaloni destacó el carácter de Argentina: "Sufrimos, pero lo que conseguimos es histórico"

El entrenador de la Selección valoró la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras el 3-1 sobre Suiza en el alargue. Reconoció que el equipo tuvo dificultades durante el partido, aunque remarcó la importancia de volver a estar entre los cuatro mejores del mundo.

La Selección Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial y, una vez consumado el trabajado triunfo por 3-1 ante Suiza en el alargue, Lionel Scaloni destacó el carácter de sus dirigidos y el valor de una nueva clasificación a las semifinales.

El entrenador no ocultó que el equipo atravesó momentos de sufrimiento, pero puso el foco en el objetivo alcanzado. "Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultades y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hay cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", analizó en conferencia de prensa.

"Estar otra vez en semifinales es histórico"

Más allá del desarrollo del encuentro, Scaloni prefirió quedarse con el recorrido de la Selección en los últimos años y resaltó un dato que considera trascendental.

"Lo que consiguió este equipo es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar en una semifinal nuevamente", expresó el DT, que volvió a llevar a la Albiceleste a las instancias decisivas de una Copa del Mundo.

El técnico también admitió que la expulsión de un futbolista suizo modificó el trámite del encuentro y le permitió a Argentina encontrar los espacios para definir la serie en el tiempo suplementario.

La mira de Argentina ya está puesta en Inglaterra

Con el boleto a semifinales asegurado, Argentina ya piensa en el próximo desafío. El miércoles, desde las 16, enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial.

Sin embargo, Scaloni evitó profundizar sobre el rival y dejó en claro cuál será la prioridad en las próximas horas.

"Da igual que sea Inglaterra o Noruega. Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien y que tiene un gran entrenador. Ahora tenemos que recuperar, porque es lo que más necesitamos", sostuvo.

Después de otro partido de máxima exigencia, el entrenador ya comenzó a mirar hacia adelante. Argentina sigue en carrera y, una vez más, volverá a jugar una semifinal del mundo con la ilusión intacta de defender el título conseguido en Qatar.