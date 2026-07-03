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Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Como resultado de los operativos, cinco hombres quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de julio 2026 · 11:36hs
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Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera

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Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera

En las últimas horas, en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Como resultado de los procedimientos, siete personas fueron aprehendidas. Sin embargo, por disposición del fiscal interviniente, una mujer y uno de los hombres recuperaron la libertad, mientras que cinco hombres permanecieron privados de su libertad y quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo en operativos en la ciudad de Vera

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo en operativos en la ciudad de Vera

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo en operativos en la ciudad de Vera

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo en operativos en la ciudad de Vera

Qué secuestró la PDI en los allanamientos

Durante las requisas, los pesquisas incautaron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se encuentran:

  • 25 teléfonos celulares.
  • 1.713.650 pesos en efectivo.
  • 100 dólares estadounidenses.
  • Cuatro plantines de marihuana.
  • 85,2 gramos de marihuana.
  • 50,7 gramos de cocaína.
  • Un picador metálico.
  • Una balanza de precisión.
  • 22 cartuchos de arma de fuego.

Todo el material fue secuestrado como prueba en la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Investigación por microtráfico

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez notificó al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Galleano, quien dirige la investigación.

El fiscal ordenó que los cinco hombres que permanecen detenidos continúen privados de su libertad, sean sometidos a los exámenes médicos de rigor en Medicina Legal, identificados formalmente y notificados de la causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en la presunta venta barrial de drogas en la ciudad de Vera.

• LEER MÁS: Seis policías fueron aprehendidos por la muerte violenta de un detenido en un calabozo de la Comisaría 8ª de Santa Fe

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