Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

El próximo viernes 10 de julio, desde las 21, Plinky's Son llegará a DEMOS Centro Cultural con Fuego en los Pies, un espectáculo pensado para disfrutar y bailar al ritmo del son y la salsa cubana.

Integrada por músicos de la ciudad de Santa Fe, la banda se ha consolidado en la escena local gracias a una propuesta festiva que combina los sonidos tradicionales de Cuba con una impronta litoraleña. Su repertorio reúne clásicos de referentes como Buena Vista Social Club, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Gloria Estefan, Santana y Celia Cruz, junto con composiciones propias que reflejan historias y experiencias de sus integrantes.

Para esta función la banda contará además con músicos invitados. El grupo está integrado por Sebastián Barrionuevo (voz y guitarra), Nicolás Serrano (trompeta), Germán Schamburg (trombón), Martín Morel (teclados), Carlos "Plinky" Baima (congas), Santiago Gullino (bongó y campana), Mariano Papini (timbales), Gervasio Hernández (bajo), Fran Contursi (trompeta) y Elian Sturtz (trombón), quienes aportan una amplia trayectoria musical y una identidad que hace de Plinky's Son una de las propuestas más destacadas del género en la región.

Con Fuego en los Pies, el grupo invita a vivir una noche donde la potencia de la percusión y el espíritu festivo de la música cubana se fusionan con el sello del Litoral para transformar DEMOS en una gran pista de baile.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Pueden adquirirse a través de las redes sociales de Plinky's Son o por WhatsApp al 342 4270650.o del Litoral para transformar DEMOS en una gran pista de baile.