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El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Del 24 al 26 de julio, la Estación Belgrano será sede de una nueva edición de El Invernal, el festival que combina cerveza artesanal, gastronomía, música en vivo y propuestas para toda la familia. Habrá chefs de renombre, bandas icónicas del rock nacional y entrada gratuita en determinados horarios.

9 de julio 2026 · 09:43hs
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Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe 

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Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe 

La cuenta regresiva para El Invernal ya comenzó. Luego del Mundial, del 24 al 26 de julio, la Estación Belgrano volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la gastronomía, la cerveza artesanal, el vino, la coctelería y la música en vivo con una programación que promete tres jornadas inolvidables.

Consolidado como uno de los festivales más importantes del Litoral, El Invernal reunirá propuestas culinarias de primer nivel, artistas reconocidos del rock nacional, productores locales y experiencias para disfrutar en familia.

Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe

Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe

Grandes chefs cocinarán en vivo en El Invernal

La edición 2026 eleva su apuesta gastronómica con la presencia de destacados referentes de la cocina argentina.

Entre las figuras principales estará Christophe Krywonis, el reconocido chef franco-argentino que marcó una época en programas como MasterChef, Bake Off y Dueños de la Cocina. Con su estilo didáctico y su amplia trayectoria, ofrecerá una demostración culinaria en vivo.

También llegará a Santa Fe Salvador Mazzocchi, creador del exitoso proyecto Salva la Cocina, quien se convirtió en un fenómeno de las redes sociales por su manera simple y práctica de enseñar técnicas de parrilla y cocina a las brasas.

La propuesta gastronómica se completa con la participación de los chefs rosarinos Juan Cimino, de Fondo Cocina, y Carlos Avalle, de Refinería, quienes compartirán su visión de la cocina contemporánea.

Rock nacional con bandas históricas

La música será otro de los grandes atractivos del festival.

El viernes 24 de julio, Los Abuelos de la Nada abrirán el escenario principal con un show cargado de clásicos que marcaron la historia del rock argentino.

El sábado 25, será el turno de Virus, que celebrará los 40 años del álbum "Locura", una de las obras más influyentes del rock nacional.

El cierre del domingo 26 estará a cargo del músico santafesino Tavo Angelini, uno de los referentes actuales de la escena local.

Además, se presentará Bravos Muchachitos, con un repertorio que promete mantener la energía del festival durante toda la jornada.

Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe

Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe

Más propuestas para disfrutar en familia

Además de la música y la gastronomía, El Invernal ofrecerá:

  • Mercado de productores locales.
  • Patio de fuegos.
  • Stands gastronómicos.
  • Bar cervecero científico, con la participación de los especialistas Mariano Balbarrey, Sebastián Collins y Gabriel Vinderola.
  • Espacios para las infancias.
  • Evento pet friendly.
  • Propuesta inclusiva.
  • Sistema sustentable con el tradicional ecovaso del festival.

Organizado por Beer Fest Group junto a Cerveza Imperial, el evento busca consolidarse como una experiencia integral para disfrutar durante todo el día.

Horarios y entradas para El Invernal

El festival abrirá:

  • Viernes 24 de julio: desde las 18.
  • Sábado 25 y domingo 26: desde el mediodía.

En las tres jornadas, las actividades se extenderán hasta pasada la medianoche.

Las entradas ya se encuentran disponibles. Además, se puede adquirir el Pack Invernal, que permite ingresar durante los tres días del evento.

Como ocurre en cada edición, el sábado y el domingo al mediodía la entrada será libre y gratuita.

Los menores de 16 años ingresan sin cargo, siempre que estén acompañados por una persona adulta responsable.

Invernal Santa Fe Estación Belgrano cocina rock
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