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Messi agiganta su leyenda: igualó a Pelé como máximo asistidor en los Mundiales

El capitán de la Selección Argentina volvió a romper una marca histórica en el triunfo ante Suiza por los cuartos de final. Con el pase gol para Alexis Mac Allister, alcanzó las 10 asistencias en Copas del Mundo e igualó el récord que ostentaba Pelé.

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 01:07hs
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Messi agiganta su leyenda: igualó a Pelé como máximo asistidor en los Mundiales

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol. En la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord al convertirse, junto a Pelé, en el máximo asistidor en la historia de las Copas del Mundo, con diez pases de gol.

La jugada que le permitió alcanzar la marca llegó a los nueve minutos del primer tiempo. Messi ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza de Alexis Mac Allister, quien ganó en el área y puso el 1-0 para el equipo de Lionel Scaloni.

Un récord que comparte Messi con Pelé

Con esa asistencia, la Pulga llegó a las diez en Mundiales e igualó una marca que durante décadas perteneció en soledad al brasileño Pelé.

El dato adquiere todavía más valor por la regularidad que mostró Messi a lo largo de cinco Copas del Mundo. Sus asistencias se repartieron entre los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, existe una particularidad que refleja su capacidad para potenciar a todo el equipo: las diez asistencias fueron para diez compañeros diferentes.

Diez compañeros distintos, un mismo protagonista

Los futbolistas que aprovecharon los pases gol de Messi en los Mundiales fueron Hernán Crespo, Carlos Tevez, Ángel Di María, Gabriel Mercado, Sergio Agüero, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister.

La evolución de esa estadística también marca el crecimiento del capitán dentro de la Selección. Si en sus primeras Copas aparecía como un joven talento que comenzaba a dejar su huella, con el paso de los años se transformó en el conductor absoluto del equipo, capaz de marcar diferencias tanto con goles como con asistencias.

Una leyenda que no deja de sumar récords

A los 39 años, Messi continúa ampliando un legado que parece no tener techo. Máximo goleador de la historia de la Selección Argentina, campeón del mundo, bicampeón de América y dueño de infinidad de récords individuales, ahora también comparte con Pelé un lugar de privilegio en los libros de la FIFA.

Cada partido del Mundial 2026 parece ofrecerle un nuevo motivo para hacer historia. Esta vez no fue con un gol propio, sino con un pase preciso que terminó en la cabeza de Mac Allister y que le permitió volver a inscribir su nombre entre los más grandes de todos los tiempos.

Messi Pelé Mac Allister
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