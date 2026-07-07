La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

En las últimas horas, en la ciudad de Sauce Viejo , los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI aprehendieron a un hombre de 22 años en el marco de una investigación por un robo calificado cometido el pasado 1 de junio en la ciudad de Santo Tomé.

La causa es dirigida por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación MPA, Manuel Cecchini. Este caso se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que, mientras circulaba en motocicleta por Santo Tomé, fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en otro rodado similar. Según la denuncia, uno de los individuos exhibió un arma de fuego y bajo amenazas, le sustrajo el teléfono celular antes de escapar.

Allanamiento de la policía y aprehensión

A partir de ese hecho, pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI desarrollaron tareas de análisis que permitieron identificar al presunto autor y establecer los domicilios que frecuentaba. Con esos elementos, el fiscal MPA Cecchini solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en tres viviendas de Sauce Viejo. Como resultado de los procedimientos fue aprehendido M. N. P., de 22 años. Además, los pesquisas secuestraron dos camperas, un pantalón de jeans y otras prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante la comisión del asalto y serán sometidas a los peritajes correspondientes.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos y la aprehensión del principal investigado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y estos hicieron lo propio con el fiscal del MPA Cecchini, que ordenó que el joven siga privado de su libertad, que Medicina Legal lo revise físicamente, y se le forme causa como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse porque no fue habida. Continúa la búsqueda de su cómplice.