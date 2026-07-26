River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

La derrota de River ante Barracas Central en el estreno del Clausura volvió a exponer el descontento de los hinchas, que pasaron del respaldo a la reprobación

La derrota de River por 1 a 0 ante Barracas Central en el estreno del Torneo Clausura volvió a exponer el descontento de los hinchas, que pasaron del respaldo inicial a una fuerte reprobación contra el equipo.

Tras la reciente eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina, el Monumental vivió una noche marcada por los cánticos de protesta durante el partido y una contundente silbatina al finalizar el encuentro.

En River ya se nota la molestia en la gente

En la previa, el clima fue más moderado de lo esperado, ya que la presentación de los titulares transcurrió con aplausos para gran parte del plantel y la mayor ovación de la noche fue para Nicolás Otamendi, quien tuvo su estreno oficial en Núñez.

También recibieron un fuerte respaldo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Lucas Beltrán, mientras que Rafael Borré, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Fausto Vera, Lucas Silva y Facundo Colidio fueron reconocidos con aplausos.

En cambio, Lautaro Rivero y Mauro Arambarri apenas recibieron una tibia reacción y una de las caras nuevas, Giovanni González, prácticamente pasó inadvertida.

Otro detalle llamativo fue la ausencia de Eduardo Coudet durante la presentación del equipo. Suspendido, el entrenador no fue anunciado y la voz del estadio informó que Ariel Broggi dirigiría al equipo. La decisión tampoco generó reacción entre los más de 85.000 espectadores presentes.

El desarrollo del partido cambió por completo el ambiente: el flojo rendimiento de River y el gol de Gonzalo Morales para Barracas Central provocaron primero murmullos y luego los tradicionales cánticos de protesta.

Desde las tribunas bajaron el "Movete River, movete, movete dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder" y el "Ponga más huevo, ponga más corazón", en clara señal de desaprobación hacia el rendimiento del equipo.

Consumada una nueva derrota, la paciencia se agotó definitivamente, ya que apenas Nazareno Arasa marcó el final del encuentro, el Monumental despidió al plantel con una intensa lluvia de silbidos, lo que ratificó el malestar de los hinchas por el irregular presente del equipo, que acumula otro golpe después de la eliminación en la Copa Argentina y llegará envuelto en cuestionamientos a su próximo compromiso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.