En el regreso de Sava, Sarmiento amargó a San Martín en San Juan

Con gol de exjugador de Unión, Gastón González, Sarmiento superó 1-0 en San Juan a San Martín, partido clave en la lucha por mantener la categoría

9 de agosto 2025 · 17:24hs
Sarmiento se llevó un triunfo más valioso que el oro de su visita a San Juan, donde batió a San Martín 1-0 en un duelo ultra caliente por el descenso. Fue un debut soñado para Facundo Sava como entrenador de un equipo que con los tres puntos logró despegarse un poco del fondo de la tabla anual. Ahora suma 20, tres más que Talleres, que ya jugó y perdió con Lanús.

El gol de los de Junín lo convirtió Gastón González a los 32 minutos del complemento, en una jugada en la que la pelota cayó en el área, se durmió toda la defensa local y el 22 empujó el centro bajo que le sirvieron y que fue revisado por la posición del autor del tanto.

Los de Pipi Romagnoli sumaron otro traspié y están cada vez más comprometidos en la tabla de promedios, en la que ocupan el último lugar y por ahora pierden la categoría.

El resumen del partido

Embed - En el ESTRENO de SAVA, SARMIENTO VENCIÓ a SAN MARTÍN | #SanMartinSJ 0-1 #Sarmiento | Resumen

