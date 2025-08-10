Un ambicioso Unión buscará pisar fuerte ante Argentinos en La Paternal

Unión, que tiene la chance de prenderse en la pelea de arriba en la Zona A y necesita escaparle del descenso, visitará a Argentinos.

Unión afrontará este domingo un desafío clave en su objetivo de sumar puntos fuera de casa. Desde las 20, el Tatengue visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón llega invicto en este segundo semestre, con un triunfo y dos empates: debutó con victoria ante Estudiantes, igualó en La Bombonera frente a Boca y viene de empatar sin goles ante Tigre, en un partido cargado de polémicas arbitrales. Sin embargo, el gran desafío será cortar una racha negativa que arrastra desde octubre del año pasado sin triunfos como visitante en la Liga Profesional.

Además de la importancia en la tabla de la Zona A —donde un triunfo lo acercaría a los primeros puestos—, Unión también necesita sumar para escapar del fondo en la tabla acumulada, ya que el último perderá la categoría.

En la previa, el equipo se vio envuelto en un conflicto extrafutbolístico: la situación contractual de Jerónimo Dómina, quien tiene vínculo hasta diciembre y aún no renovó. En pocos días se sucedieron un comunicado oficial del club, declaraciones del presidente Luis Spahn y una respuesta pública del propio delantero, dejando un clima de incertidumbre que sigue latente.

Cómo llega Argentinos al duelo ante el Tatengue

Por su parte, Argentinos llega motivado por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer 2-1 a Aldosivi en Florencio Varela. Sin embargo, en el Clausura todavía no conoce la victoria: empató con Boca, cayó ante Tigre en Victoria y volvió a igualar ante Platense en el interzonal. “A veces el resultado te lleva a no seguir manteniendo la idea, pero este equipo entiende que tenemos una forma de jugar y la va a respetar”, señaló su entrenador, Nicolás Diez, luego del último triunfo copero.

En La Paternal, el Tatengue buscará quebrar su sequía fuera de Santa Fe y dar un paso importante en su lucha por prenderse arriba y respirar en la tabla del descenso

Probables formaciones de Argentinos y Unión

Argentinos Juniros: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Hora de inicio: 20.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Televisa: ESPN Premium.