Borro: "Vamos a ir a Tokio a buscar la medalla de oro"

Nuevos vientos dirigenciales asoman con la llegada de Fabián Borro para la CABB. Sin embargo, el dirigente ya piensa en que el subcampeonato en China 2019 de la Argentina se repita en lso Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Iremos con el mejor equipo, con todos los jugadores, con Sergio Hernández al frente del cuerpo técnico a buscar la medalla de oro y esa es la misión que tenemos".

Sin embargo, al ser consultado sobre si había tenido algún llamado o acercamiento con Sergio Hernández afirmó que: "Está en el exterior. No lo llamé todavía, una vez como presidente en ejercicio y hablaremos. El también tiene mi teléfono y seguro que nos comunicaremos", agregó.

Luis Scola, capitán de la Selección, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, algunos de los principales basquetbolistas "albicelestes", como Hernández y Silvio Santander, ayudante de la "Oveja" se manifestaron en favor de la gestión de la conducción saliente, encabezada por Federico Susbielles, aunque Borro fue conciliador con su apreciación.

Cuando le preguntaron por la renuncia de los jugadores a la Selección, Borro expresó: "No lo creo, porque pienso que la Selección Argentina está ante todo y eso es lo que manifestaron los jugadores. No tengo dudas que iremos con el mejor equipo. Como lo fue a buscar la Generación Dorada a Grecia (NdR: Juegos Olímpicos de Atenas 2006), nosotros tenemos que ir a Tokio a buscar la medalla de oro".

En otro tramo se refirió al desarrollo de los jóvenes argentinos, al apuntar que " A nivel de jugadores mayores cuando se abrió fue para una medida de regulación del mercado. Al haber mayor cantidad de jugadores, la oferta es mayor, por lo tanto los equipos van a poder tener una economía más sustentable de hecho y es así y no solo es la medida y no se nos cayeron equipos como los 25 en la historia de la LNB que dejaron de jugar. Los que lo hicieron fue por otros motivos y no por lo económico y hoy que la LNB sea sustentable es así. En el caso de la LDD no llega al 5 por ciento de jugadores extranjeros. Creo que en el básquet pero en todo el país hay que respetar las corrientes migratorias. Acá hay muchos chicos en mini básquet de Obras donde hay 10 o 12 chicos venezolanos, dominicanos o colombianos que llegaron con los padres y sus familias. Fue una de las discusiones que tuvimos en la CABB, porque en Febamba los dejábamos jugar pero un Nacional de Clubes o selecciones no podían hacerlo porque tenía otra nacionalidad, es un absurdo"

Por otro lado, Borro se refirió a la chance de que en el seleccionado argentino pueda jugar un basquetbolista extranjero, como que en el organigrama de cuerpos técnicos exista alguno foráneo y remarcó que: "No me molesta ni en el juego que puede sumarle, ni la conducción a futuro y que llegue un entrenador o en alguna categoría desde el extranjero, ya que el saber no ocupa el lugar".

En la parte final, sostuvo que "hay que especializarse en la captación de niños, un eje fundamental y masificar el deporte. Pero así como hay entrenadores y jugadores argentinos que van al exterior, las puertas están abiertas para quien quiera venir a sumar".