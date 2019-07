Bruzzone: "Los jugadores se deben capacitar por el rugby seguro"

En la previa al test match entre Los Pumas con los All Blacks, los presidentes de todas las uniones y los miembros del Consejo Directo llevaron a cabo la Comisión de Uniones, uno de los tres encuentros que tienen al año.

Para conocer lo que pasó, UNO Santa Fe dialogó con Jorge Bruzzone, miembro del concejo directivo de la UAR, y ex presidente de la Unión Santafesina de Rugby. "La reunión de la comisión de uniones fue muy buena, estuvieron presentes los veinticinco presidentes. La apertura estuvo a cargo del presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, quien comunicó que estábamos dentro de los festejos de los 120 años de la UAR. Se presentó un libro, y uno de los sponsors sacó una edición especial de su bodegas", arrancó comentando el dirigente santafesino.

En cuanto a las competencias que se avecinan sostuvo que "Se viene el Mundial, un Rugby Championship reducido, todo lo que es franquicias, la participación en Currie Cup, y la disputa de los torneos del Interior A y B, y el Nacional, más el Seven. Argentina, através del éxito que ha tenido en los últimos dos torneos, se ha presentado como organizador del próximo Mundial de Seven. Tenemos que competir para ver si nuestras condiciones son viables".

La franquicia nacional

Participó de la reunión Gonzálo Quesada, entrenador de Jaguares, quien presentó el informe y balance del exitoso primer semestre. Contó sobre el proceso, el trabajo realizado durante este tiempo, los aspectos que considera que mejoraron y respondió preguntas de los presidentes.

"El entrenador de Jaguares realizó una exposición a cerca de la construcción de la franquicia, y la motivación personal por el desafío que había encarado. Claramente dejó en claro que hoy no hay que convencer a ningún jugador para que venga a jugar. Los jugadores argentinos que surgen de los clubes, estén siendo visto a través del sistemas, y que van a seguir apareciendo jugadores", explicó Bruzzone.

rugby2.jpg

La competencia sudamericana

En cuanto a las novedades de la Super Liga Sudamericana manifestó que "se están terminando los modelos de contrato, que después se van a aprobar en el Concejo Directivo. La idea es empezarla en el 2020 con seis equipos, con una franquicia chilena, dos uruguayas, dos brasileras y una de nuestro país".

"En el caso de Argentina va a estar conformado por los jugadores que están en Jaguares XV que están jugando la Currie Cup, eso serían los jugadores y probablemente el staff técnico. Una vez terminadas las condiciones del pliego, se va a invitar a las uniones, que puedan aportar un privado, y aprobar al mejor postor de la franquicia, con la salvedad de que el staff y los jugadores son de la UAR", destacó el ex presidente de la USR.

Rugby Seguro

Clave fue esta cuestión en particular, sobre lo cual el dirigente formado en el Club Universitario de Santa Fe sostuvo que "el tema rugby seguro, es clave porque todos los jugadores deben terminar antes del dos de septiembre tres capacitaciones on line. Son apto para primeras líneas, concussion y dóping. Esos chicos, sino terminan esos tres cursos no van poder jugar ningún torneo. Son obligatorios, que la USR tiene el 60 por ciento, Rosario también, y estamos a un mes que esos jugadores no puedan seguir jugando porque esto es obligatorio".

Manifestó que "se va a volver al scrum con empuje en toda la cancha, pero con algunas condiciones y reglas de capacitación. Es un curso que se está preparando para que todos los jugadores lo hagan, desde octubre, y el scrum siga siendo seguro. Se ha detectado que nos hemos tomado alguna dispensa porque se ha notado muchos derrumbes, y es necesario que se vuelva a retomar la tarjeta amarilla, y la amarilla agravada.