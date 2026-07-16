Buen arranque de Argentina ante Canadá en la Liga de Naciones de Voleibol

El seleccionado argentino masculino de vóley consiguió darlo vuelta ante Canadá y consiguió festejar en el inicio del tercer weekend de la VNL 2026 que se desarrolla en Japón

En un duelo que se extendió por más de dos horas y media, Argentina venció a Canada por 3 a 2, con parciales de 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17, en el inicio del Week 3. Vicentin, máximo anotador con 20 puntos en un partido en el que fue importante el ingreso de Armoa. Este viernes, desde la 1AM, contra Cuba.

Posteriormente se medirá con Italia el sábado 18/7 a las 7:20 y a Japón el domingo 18/7 a las 7:20. El último weekend se va a jugar además en las sedes de Chicago y Serbia con un total de 12 partidos que van a definir quienes pasan al “Final 8” del 29 de julio y el 2 de agosto.

Sin De Cecco, Argentina festejó ante Canadá

En el arranque del partido, Canadá lastimó con el saque y se despegó 9-4, diferencia que mantuvo por 18-14 con un buen trabajo en la contra y a pesar de una reacción argentina para descontar. Más tarde, Argentina sumó con Kukartsev y definió en ataque con los puntas para empatarlo en 20 y pasar al frente 24-22. No obstante, en el cierre Canadá otra vez se mostró mejor en ataque y contra y lo ganó 26-24.

En el segundo set, el inicio fue muy parejo pero Canadá se despegó 16-11 con mayor contundencia en ataque, bloqueo y saque y frente a un equipo argentino más irregular. La Selección intentó con los ingresos de Armoa, Martínez, Giraudo y Gómez y se acercó 17-19, pero en el desenlace los canadienses sostuvieron esa diferencia para ganarlo 25-22.

Canadá continuó firme en ataque para el 5-2 del tercer parcial y aunque Argentina lo empató en 7, enseguida se despegó otra vez 11-8 de la mano de sus extremos. Más tarde, un buen paso de Armoa por el saque y con Zerba en gran nivel en bloqueo, la Selección lo dio vuelta 16-13. En un final con ambos equipos presionando con el saque, Armoa fue importante en el giro y Argentina descontó 25-23.

El cuarto set empezó parejo hasta que Vicentín brilló desde el saque para el 13-8 y de ahí en adelante fue todo de la Selección, que lastimó con el servicio y bloqueo para dominarlo 22-12. Por 25-13, el duelo ante Canadá se fue al quinto parcial.

En el tie break, volvió la paridad en el desarrollo del juego, con ambos equipos alternando buenas y malas y así Canadá cambió de lado arriba 8-7. Enseguida, Vicentin fue importante en ataque para sostener el equilibrio hasta el 13 iguales. Finalmente, un gran ace de Armoa selló el 19-17 que desató el festejo argentino en Japón.

Argentina: Sánchez (2), Kukartsev (14), Zerba (8), Loser (11), Palonsky (5), Vicentín (20), Massimino (L). Ingresaron: Armoa (16), Martínez (1), Giraudo, Gómez (3), Díaz.