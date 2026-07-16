La Selección Argentina de Lionel Scaloni volvió a demostrar su vigencia en los partidos decisivos y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que asumió el entrenador.
La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza
El equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni estiró una marca brutal tras eliminar a Inglaterra y meterse en la final del Mundial 2026 ante España
La victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, que clasificó a la Argentina a la final del Mundial 2026 contra España, estiró una racha histórica en cruces de eliminación directa y definiciones a partido único, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Para llegar al número, el relevamiento contempla partidos de mata-mata, finales y definiciones a un solo encuentro, incluido el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.
La única derrota de la era Scaloni en este tipo de partidos fue ante Brasil, por 2 a 0, en la semifinal de la Copa América 2019. Desde entonces, Argentina ganó 16 mano a mano consecutivos.
El detalle por Torneo
Copa América 2019
Argentina 2-0 Venezuela, cuartos de final.
Argentina 0-2 Brasil, semifinal.
Argentina 2-1 Chile, tercer puesto.
Copa América 2021
Argentina 3-0 Ecuador, cuartos de final.
Argentina 1-1 Colombia, 3-2 por penales, semifinal.
Argentina 1-0 Brasil, final.
Finalissima 2022
Argentina 3-0 Italia, final en Wembley.
Mundial Qatar 2022
Argentina 2-1 Australia, octavos de final.
Argentina 2-2 Países Bajos, 4-3 por penales, cuartos de final.
Argentina 3-0 Croacia, semifinal.
Argentina 3-3 Francia, 4-2 por penales, final.
Copa América 2024
Argentina 1-1 Ecuador, 4-2 por penales, cuartos de final.
Argentina 2-0 Canadá, semifinal.
Argentina 1-0 Colombia, final en tiempo suplementario.
Mundial 2026
Argentina 3-2 Cabo Verde, dieciseisavos de final.
Argentina 3-2 Egipto, octavos de final.
Argentina 3-1 Suiza, cuartos de final.
Argentina 2-1 Inglaterra, semifinal.
El registro resume una de las grandes fortalezas del ciclo: Argentina no solo compite, sino que resuelve en los partidos límite. En ese camino ganó dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y ahora llegó a otra final de Copa del Mundo.