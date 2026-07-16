La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza

El equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni estiró una marca brutal tras eliminar a Inglaterra y meterse en la final del Mundial 2026 ante España

Con Lionel Scaloni, la Selección Argentina ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni volvió a demostrar su vigencia en los partidos decisivos y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que asumió el entrenador.

La victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, que clasificó a la Argentina a la final del Mundial 2026 contra España, estiró una racha histórica en cruces de eliminación directa y definiciones a partido único, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para llegar al número, el relevamiento contempla partidos de mata-mata, finales y definiciones a un solo encuentro, incluido el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.

La única derrota de la era Scaloni en este tipo de partidos fue ante Brasil, por 2 a 0, en la semifinal de la Copa América 2019. Desde entonces, Argentina ganó 16 mano a mano consecutivos.

El detalle por Torneo

Copa América 2019

Argentina 2-0 Venezuela, cuartos de final.

Argentina 0-2 Brasil, semifinal.

Argentina 2-1 Chile, tercer puesto.

Copa América 2021

Argentina 3-0 Ecuador, cuartos de final.

Argentina 1-1 Colombia, 3-2 por penales, semifinal.

Argentina 1-0 Brasil, final.

Finalissima 2022

Argentina 3-0 Italia, final en Wembley.

Mundial Qatar 2022

Argentina 2-1 Australia, octavos de final.

Argentina 2-2 Países Bajos, 4-3 por penales, cuartos de final.

Argentina 3-0 Croacia, semifinal.

Argentina 3-3 Francia, 4-2 por penales, final.

Copa América 2024

Argentina 1-1 Ecuador, 4-2 por penales, cuartos de final.

Argentina 2-0 Canadá, semifinal.

Argentina 1-0 Colombia, final en tiempo suplementario.

Mundial 2026

Argentina 3-2 Cabo Verde, dieciseisavos de final.

Argentina 3-2 Egipto, octavos de final.

Argentina 3-1 Suiza, cuartos de final.

Argentina 2-1 Inglaterra, semifinal.

El registro resume una de las grandes fortalezas del ciclo: Argentina no solo compite, sino que resuelve en los partidos límite. En ese camino ganó dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y ahora llegó a otra final de Copa del Mundo.