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Argentina-Inglaterra, un clásico con historia: el historial que alimenta una rivalidad mundial

La Selección y los europeos se vuelven a enfrentar este miércoles por la semifinal del Mundial 2026. Será un nuevo capítulo de un duelo cargado de recuerdos, con Maradona, México 86 y una historia que comenzó hace casi seis décadas.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 13:10hs
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Argentina-Inglaterra, un clásico con historia: el historial que alimenta una rivalidad mundial

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. Este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Albiceleste y los Tres Leones protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que trasciende lo futbolístico y revive una rivalidad histórica.

El enfrentamiento entre ambos seleccionados tiene su origen en la década del 60, aunque alcanzó su máxima expresión en el Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia del fútbol.

Un historial que favorece a Inglaterra

Si se toman en cuenta partidos oficiales y amistosos, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 oportunidades. El balance general favorece al conjunto británico:

* Inglaterra ganó 6 partidos

* Argentina se impuso en 3 ocasiones

* Empataron 5 veces

En Mundiales, la historia también tiene una ventaja inglesa. Se cruzaron cinco veces, con tres triunfos para Inglaterra y dos para Argentina. Una de esas victorias argentinas llegó por penales y la otra es, justamente, la más famosa de todas.

México 1986, el partido que quedó para siempre

El 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca, Argentina e Inglaterra se enfrentaron por los cuartos de final del Mundial de México.

Aquella tarde, Diego Armando Maradona fue protagonista absoluto. Primero convirtió la recordada Mano de Dios y luego marcó el histórico Gol del Siglo, tras una corrida inolvidable en la que dejó varios rivales en el camino.

El triunfo argentino fue por 2-1, con descuento de Gary Lineker para los ingleses, y quedó grabado como uno de los partidos más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

La rivalidad nació en Inglaterra 1966

El primer gran capítulo de esta historia mundialista ocurrió en el Mundial organizado por Inglaterra en 1966.

Por los cuartos de final, el seleccionado local se impuso por 1-0, pero el partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, en una época donde todavía no existían las tarjetas rojas.

El mediocampista se negó inicialmente a abandonar el campo de juego y, tras retirarse, protagonizó un episodio polémico al estrujar un banderín inglés. Luego del encuentro, el entrenador británico Alf Ramsey generó controversia al calificar de "animals" a los jugadores argentinos.

Los otros cruces mundialistas

Además de México 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en otros cuatro Mundiales:

* Chile 1962: Inglaterra ganó 3-1 en fase de grupos.

* Inglaterra 1966: Inglaterra ganó 1-0 en cuartos de final.

* Francia 1998: empataron 2-2 en octavos y Argentina avanzó por penales.

* Corea-Japón 2002: Inglaterra ganó 1-0 en fase de grupos.

El último antecedente fue hace más de 20 años

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se produjo el 10 de noviembre de 2005, en un amistoso disputado en Ginebra, Suiza.

Argentina, dirigida por José Pekerman, ganaba 2-1, pero Inglaterra reaccionó sobre el final y terminó imponiéndose por 3-2 con dos goles de cabeza de Michael Owen.

Aquel partido tuvo una particularidad: fueron titulares Roberto Ayala y Walter Samuel, actuales integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

En cambio, Lionel Messi, que ya había debutado en la Selección Mayor, no pudo participar porque había sido expulsado en su estreno ante Hungría, en un partido donde apenas disputó 45 segundos.

Una historia que vuelve a escribirse

Con casi 60 años de enfrentamientos, Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en el escenario más importante del fútbol mundial.

La estadística favorece a los europeos, pero la memoria futbolística argentina tiene un recuerdo imposible de borrar: aquel partido de 1986 que convirtió a este duelo en uno de los clásicos más intensos del planeta.

Ahora, el Mundial 2026 escribirá un nuevo capítulo. Y esta vez, con una final como premio mayor.

Argentina Inglaterra Mundial
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