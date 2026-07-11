El ataque ocurrió este viernes por la noche en un bazar ubicado en San Jerónimo y Salta. Según la investigación, un motociclista ingresó al local y efectuó un disparo que hirió a la adolescente en un hombro. La joven fue atendida en el hospital Cullen y ya recibió el alta. En el marco de la pesquisa, secuestraron una motocicleta que habría sido utilizada por el atacante.

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Este viernes , alrededor de las 20.30 , una adolescente de 16 años resultó herida de un disparo mientras se encontraba en un comercio ubicado en la esquina de San Jerónimo y Salta , a pocos metros de la Plaza del Soldado , en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un hombre llegó al lugar en motocicleta, descendió con el casco colocado, ingresó al bazar y efectuó un único disparo , que impactó en el hombro derecho de la joven. Inmediatamente después escapó en el mismo rodado.

La víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. Tras permanecer algunas horas en observación, recibió el alta, ya que la lesión no comprometió órganos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 1ª, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y de los pesquisas de la Brigada de Femicidios.

Evidencias e imágenes

Durante las tareas investigativas, los pesquisas secuestraron un proyectil y otros elementos de interés para la causa. Además, relevaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio, de locales vecinos y de un domo de videovigilancia ubicado en la intersección donde ocurrió el ataque.

También fueron incorporados a la investigación los testimonios de las personas que se encontraban en el local al momento del hecho.

La motocicleta secuestrada

Como resultado de las diligencias, los investigadores localizaron una motocicleta en un inmueble de pasaje Cervantes al 3000, en barrio San Lorenzo.

Los pesquisas consideran que ese rodado habría sido utilizado por el agresor para llegar al comercio y escapar tras efectuar el disparo.

La motocicleta fue secuestrada y será sometida a pericias criminalísticas y al levantamiento de rastros, con el objetivo de identificar al autor del ataque y reconstruir el recorrido realizado antes y después del hecho.

La investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi.

El fiscal ordenó nuevas medidas investigativas y la realización de los peritajes criminalísticos en el comercio donde ocurrió el ataque.

Hasta el momento no hay personas aprehendidas. Los investigadores intentan establecer el móvil del hecho y determinar si la adolescente era el objetivo del atacante o si el disparo estaba dirigido a otra persona.

Además, analizan las imágenes registradas por distintas cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido de la motocicleta hasta barrio San Lorenzo e identificar al autor del ataque a partir de su contextura física y de la vestimenta que llevaba al momento del hecho. Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).