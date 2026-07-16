Messi, Chiqui Tapia y el 'secanucas': "El que promete, cumple"

El presidente de la AFA protagonizó un curioso festejo con un el prosecretario Luciano Nakis, luego del triunfo ante Inglaterra

Claudio Tapia, presidente de la AFA, protagonizó un curioso festejo con el 'secanucas' , luego de la heroica victoria por 2-1 ante Inglaterra para la clasificación a la gran final del Mundial 2026. Lionel Messi dejó una imperdible reacción cuando vio la escena.

Mientras el astro rosarino brindaba declaraciones en TyC Sports, detrás apareció el mandatario de la Asociación junto a Luciano Nakis, prosecretario de la entidad.

"Mirá, Leo, me está secando la nuca", lanzó el Chiqui para el capitán de la Selección Argentina, mientras el otro dirigente le "secaba" la cabeza con una toalla. El 10 reaccionó con una risa cómplice ante la broma.

El llamativo festejo de Tapia es una referencia a un episodio que los dirigentes protagonizaron en el duelo entre la Albiceleste y Canadá, en la Copa América 2024. "Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", había explicado Tapia, luego de la viralización del video.

Este miércoles, luego del épico y heroico triunfo de la Selección Argentina, los protagonistas recrearon la escena. "El que promete, cumple", expresó en Instagram el Chiqui, quien sorprendió a Messi.

La Selección Argentina dio otro paso histórico: ganó un duelo más que especial contra Inglaterra en Atlanta y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se medirá con España. El encuentro se disputará el domingo 19 de julio desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey.

Este será el séptimo mano a mano por el título para el conjunto nacional, que busca su cuarta estrella de la mano de la Pulga y Lionel Scaloni.