Iker Casillas chicaneó a Argentina tras el pase a la final: "No habrá cuarta estrella"

El campeón del mundo con España criticó con dureza el planteo de Inglaterra y ya empezó a calentar la definición del Mundial 2026

Iker Casillas, leyenda de la Selección de España y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, publicó picantes posteos tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ex arquero del Real Madrid primero apuntó contra Thomas Tuchel por el planteo inglés después del gol de Anthony Gordon, que había puesto en ventaja a los británicos en la semifinal.

“Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico”, escribió Casillas durante el desarrollo del encuentro.

Apenas finalizado el partido, el ex futbolista volvió a cargar contra Inglaterra y consideró que el equipo de Tuchel fue responsable directo de su eliminación.

“Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos. No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, expresó.

Luego, Casillas empezó a palpitar la gran definición y dejó en claro que confía en España para evitar una nueva consagración argentina.

“No vais a bordar la cuarta estrella”, escribió el histórico arquero español, en referencia a la posibilidad de que la Selección argentina consiga su cuarto título mundial.

No habrá una 4ª , ! Vamos a por la 2ª!! Vamos ! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Minutos más tarde, reforzó el mensaje con otra publicación todavía más directa: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!”.

Los posteos del ex capitán español rápidamente generaron repercusión entre los hinchas argentinos, que recordaron los numerosos cruces que Casillas tuvo ante Lionel Messi durante sus años como arquero del Real Madrid.

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva York, en un duelo que ya empezó a tomar temperatura desde las redes sociales y que tendrá frente a frente al campeón del mundo vigente contra una selección española que buscará su segunda estrella.