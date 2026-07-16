Polémica sanción al Club Nobleza, que le provocó la pérdida de puntos

El Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina sancionó a Nobleza de Recreo con la pérdida del partido ante Las Flores que había empatado 0 a 0 por la supuesta inclusión de un jugador que estaría expulsado

El Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de fútbol sancionó a Nobleza de Recreo con la pérdida del partido disputado ante Las Flores disputado en el estadio Alberto Garau en cumplimiento de la fecha 14 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. En dicho encuentro el resultado fue 0 a 0. Pero resulta que Las Flores presentó una protesta por la mala inclusión de un jugador de la Vizcachera que en teoría estaba expulsado.

El órgano disciplinario liguista en virtud de las actuaciones de la protesta presentada por el club Las Flores II, resolvió dar por perdido el partido a Nobleza de Recreo, con resultado a favor del conjunto naranja por 1 a 0, además de la sanción con multa equivalente al derecho de protesta según el artículo 14 del reglamento, que es no es otra cuestión que una de forma.

En concreto la Vizcachera fue sancionado con la pérdida de dicho encuentro que fue en su momento arbitrado por Ignacio Castellano. Desde la institución de la ciudad de Recreo dieron su versión de los hechos, explicaron lo que sucedió en aquella jornada, pero el tribunal disciplinario, a pesar de las explicaciones y el descargo realizado, con prueba de video, tomó el temperamento de sancionar al elenco recreíno.

Según la explicación brindada desde la conducción de Nobleza es que "hubo un error en la confección de la planilla y lo aceptamos pero nos dimos cuenta cuando salió el boletín a la semana siguiente. El jugador expulsado en cancha contra Las Flores no jugó". La entidad recreína puso a disposición un video pero se nota que en el tribunal no miran nada señalaron.

Seguidamente detallan que "el jugador Montenegro jugó con la camiseta 4 y fue expulsado. Pero en la planilla firmó con la camiseta 2, entonces el árbitro informa a otro jugador, que es Quinteros". Consideran que "se pudo haber corregido en el control de los carnets por intermedio del árbitro y tampoco no se dieron cuenta".

Es importante señalar que "como se jugó entre semana, con Colón de San Justo, el tribunal no sale antes del sábado y Nobleza no hizo jugar a Montenegro, expulsado en cancha, contra Las Flores. El miércoles siguiente cuando se expidió el tribunal nos dimos cuenta que habían informado a otro jugador que sí jugó contra Las Flores".

En consecuencia, las posiciones del Apertura de Primera A quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste 43, Sanjustino 41, Colón de San Justo 40, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón 27, Juventud Unida 25; Cosmos y El Quillá 24, Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Unión y Nacionala 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17; Nobleza de Recreo, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 5.

También produce una complicación para el cuadro Vizcachero en la tabla de los promedios del descenso que quedaron de la siguiente manera: Deportivo Santa Rosa 0.294, Newell´s 0.951, Deportivo Nobleza 0.988, Las Flores II 1.118, Ciclón Norte de Cayastá 1.136, Cosmos FC 1.198, Academia Cabrera 1.180, Nacional 1.224.

Continúa la disputa de la fecha 18

Este jueves tendrá su continuidad la disputa de la fecha 18 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. A partir de las 21, en el estadio Mauricio Martínez, Nobleza de Recreo deberá visitar a Unión en Santo Tomé con el arbitraje de Ariel Correa que contará con la asistencia de Ezequiel Favre y Carlos Sánchez. Por su parte, a la vera de la ruta nacional 11, en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti se cruzará con Colón de Santa Fe con el control de Ángel Cristoforato. Este cotejo en el norte del departamento La Capital, será transmitido en vivo por Hit List FM con los relatos del periodista Julián Monzón.