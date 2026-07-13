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14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

En el Día Nacional de Francia, la institución centenaria destacó su labor educativa, cultural y social en Santa Fe. Desde el Consejo de Administración remarcaron el trabajo ad honorem que sostiene el crecimiento de la entidad y convocaron a la comunidad a sumarse como socios.

13 de julio 2026 · 20:03hs
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Alianza Francesa Santa Fe

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Alianza Francesa Santa Fe

Cada 14 de julio, Francia celebra su Fiesta Nacional, una fecha que recuerda la Toma de la Bastilla en 1789, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa y dio origen a los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, valores que con el paso del tiempo trascendieron las fronteras francesas para convertirse en pilares de las sociedades democráticas de todo el mundo.

En Santa Fe, la Alianza Francesa conmemora esta jornada como una oportunidad para reafirmar su misión de promover la lengua francesa, el intercambio cultural, la educación y el fortalecimiento del vínculo entre Francia y la comunidad santafesina.

Una institución con más de un siglo de historia en Santa Fe

Desde el Consejo de Administración de la Alianza Francesa de Santa Fe señalaron que su tarea se desarrolla de manera ad honorem, con el objetivo de garantizar la administración, el cuidado del patrimonio, la planificación institucional y la sustentabilidad económica de la entidad.

El actual Consejo está integrado por Marcelo Cappello (presidente), Leila Baduy (vicepresidenta), junto a Viviana Basano, Gustavo Gamboa, Gabriel Fuselli, Santiago Franchi, Isabel Francioni, Edit Pellegrini, Raquel Bentolila, María Isabel Barletta, Andrea Porpato, Patricia Legaspi y Lucrecia Garay, quienes aportan su experiencia para fortalecer una institución con más de cien años de trayectoria en la ciudad.

Además, destacaron que la entidad se sostiene gracias al aporte de sus socios, alumnos y actividades, lo que permite conservar su edificio patrimonial, impulsar nuevos proyectos y garantizar el funcionamiento de sus áreas educativas y administrativas.

Educación, idioma francés y una amplia agenda cultural

La Alianza Francesa de Santa Fe desarrolla durante todo el año una intensa agenda de actividades que incluye la enseñanza del idioma francés en todos sus niveles, certificaciones internacionales, exposiciones de arte, conciertos, conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros, talleres y encuentros vinculados al patrimonio y la cultura francófona.

La institución también cuenta con un Jardín de Infantes con salas para niños de 1 a 5 años, que ofrece una propuesta educativa con fuerte impronta cultural y articulación con otras instituciones educativas.

En ese marco, el Consejo reconoció especialmente la labor de Roxana Polit, directora de la Alianza Francesa, y de María Virginia Mohamad, directora del Jardín de Infantes, por la conducción académica y pedagógica de ambas áreas.

Invitación a la comunidad santafesina

Con motivo del 14 de Julio, la institución invitó a la comunidad a acercarse, participar de sus propuestas y asociarse para acceder a beneficios exclusivos, descuentos en cursos y actividades culturales, además de contribuir al sostenimiento de uno de los espacios culturales más tradicionales de la ciudad.

Desde la entidad remarcaron que celebrar esta fecha también significa celebrar el encuentro entre culturas, el conocimiento, la diversidad y la educación como herramientas para construir una sociedad más integrada y democrática.

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