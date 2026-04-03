El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

Unión venció 2-0 a Riestra en Santa Fe por la fecha 13 de la zona A del Apertura y escaló varios lugares para seguir en la lucha de arriba

Unión, que venía de perder en la fecha pasada ante Defensa, pero de ganar en Copa Argentina, buscaba este Viernes Santo hacerse fuerte en Santa Fe ante Riestra para recuperar terreno, por la fecha 13 de la zona A del Apertura. Lo hizo finalmente 2-0 con goles de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El partido se jugó en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de UNO 106.3.