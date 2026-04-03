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El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

Unión venció 2-0 a Riestra en Santa Fe por la fecha 13 de la zona A del Apertura y escaló varios lugares para seguir en la lucha de arriba

Ovación

Por Ovación

3 de abril 2026 · 16:41hs
El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

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El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi
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UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión, que venía de perder en la fecha pasada ante Defensa, pero de ganar en Copa Argentina, buscaba este Viernes Santo hacerse fuerte en Santa Fe ante Riestra para recuperar terreno, por la fecha 13 de la zona A del Apertura. Lo hizo finalmente 2-0 con goles de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El partido se jugó en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Unión ya recibe a Riestra

Se puso en marcha en el 15 de Abril el duelo de la fecha 13 entre Unión y Deportivo Riestra.

Unión festejo 1
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4 minutos: Unión llegó a fondo para que Arce tome protagonismo

En un inicio parejo, Unión le imprimió velocidad y profundidad con Estigarribia, por lo que tuvo que intervenir el arquero Arce en Riestra.

Marcelo Estigarribia
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11 minutos: Unión ejerce un claro dominio

Después de un inicio de estudio, Unión es el que domina y acorrala a Riestra, que se defiende cerca de su arco.

Lautaro Vargas
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20 minutos: Unión se pone en ventaja ante Riestra

Lo bajaron a Vargas y luego Estigarribia fusiló a Arce para poner el 1-0 de Unión ante Riestra.

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25 minutos: Unión, con uno más y todo a favor

El jugador de Riestra entró y a los segundos metió una patada que le valió la roja a instancias del VAR. Unión gana y tiene uno más.

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35 minutos: Vargas, una topadora por la derecha en Unión

El lateral es la figura de Unión en el primer tiempo, que le gana claramente a Riestra.

image
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Final del primer tiempo: Unión se impone a Riestra

Concluyó el acto inicial en el 15 de Abril, con el triunfo de Unión 1-0 ante Riestra, que juega con 10 por la insólita expulsión de Goitía.

Unión festejo Marcelo Estigarribia
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Inició el complemento: Unión busca liquidarlo ante Riestra

Se puso en marcha el segundo tiempo, donde Unión salió con los mismos 11 para intentar cerrar la historia ante Riestra, que tiene 10. Gana 1-0.

Unión Riestra Juan Pablo Ludueña
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5 minutos ST: Unión se planta en campo de Riestra y merodea el segundo

Es todo de Unión en el complemento ante un Riestra que solo resiste y ve si puede tener alguna acción para atacar.

Unión Riestra Mauro Pittón
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13 minutos ST: Unión trata de ser paciente, pero no encuentra el pase clave

Unión le llega por todos lados a Riestra, pero falla en la última acción para liquidar la historia.

Unión Riestra Julián Palacios
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22 minutos ST: Madelón mueve el banco en Unión

A la cancha Palavecino en Unión por Cuello.

Palavecino.jpg
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32 minutos ST: Unión juega tranquilo, pero con un marcador corto

Es todo de Unión, que no sufre, pero el 1-0 es corto ante un Riestra que por ahora no ataca.

image
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35 minutos ST: Madelón mete otras variantes en Unión

A la cancha Giaccone y Solari por Palacios y Profini, respectivamente en Unión.

Leonardo Madelón 1
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Final del partido: Unión derrotó a Riestra

Unión le ganó con lo justo a Riestra en Santa Fe 2-0 y escaló varios lugares en la zona A del Apertura. En el final marcó Cristian Tarragona.

Marcelo Estigarribia

Formaciones de Unión y Riestra

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Matías García, Nicolás Watson, Antony Alonso, Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Gol: PT 20' Marcelo Estigarribia, de penal (U).

Árbitro: Dario Herrera.

Estadio: 15 de Abril.

Unión Riestra apertura
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