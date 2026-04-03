Unión, que venía de perder en la fecha pasada ante Defensa, pero de ganar en Copa Argentina, buscaba este Viernes Santo hacerse fuerte en Santa Fe ante Riestra para recuperar terreno, por la fecha 13 de la zona A del Apertura. Lo hizo finalmente 2-0 con goles de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El partido se jugó en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Riestra en el 15 de Abril
Unión venció 2-0 a Riestra en Santa Fe por la fecha 13 de la zona A del Apertura y escaló varios lugares para seguir en la lucha de arriba
Por Ovación
3 de abril 2026 · 16:41hs
Formaciones de Unión y Riestra
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Matías García, Nicolás Watson, Antony Alonso, Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Gol: PT 20' Marcelo Estigarribia, de penal (U).
Árbitro: Dario Herrera.
Estadio: 15 de Abril.