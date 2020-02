Ceibos realizó un intenso team building

Entre el 4 de marzo y el 29 de mayo se disputará la Superliga Americana de Rugby. De la competencia participará la franquicia argentina denominada Ceibos. El equipo nacional realizó una concentración durante un par de días en la ciudad de Santo Tomé.

Específicamente el plantel realizó una serie de intensos trabajos bajo la supervisión y organización de efectivos del Batallón de Ingenieros Anfibios del Ejército Argentino ubicado en la ciudad de Santo Tomé, y sobre la cual todos destacaron como positivo.

El entrenador de Ceibos, Ignacio Fernández Lobbe, le dijo a UNO Santa Fe que "venimos trabajando fuerte desde el 13 de enero, la verdad es que el equipo viene respondiendo muy bien, y ya tenemos conformado todo el plantel. Puede que venga un jugador más, pero ahora somos treinta y tres los que vinimos a hacer el team building".

"Las jornadas de team building fueron espectaculares, con la gente del Ejército Argentino, y vinimos sin saber que tipos de actividades debíamos realizar. El objetivo fue venir a afianzar el grupo y consolidarnos para el largo año que vamos a tener" agregó el ex integrante de Los Pumas.

Mencionó que "terminamos llegando a Querandí RC en una compuerta conformada entre los efectivos del Ejército y los jugadores y staff de Ceibos, con lo cual nos vamos muy conformes con todo el trabajo que se realizó, y espero que nos sirva para afrontar todo lo que se nos viene".

10022020 f2 ceibos en querandi nacho fndz lobbe.JPG UNO Santa Fe

Más sensaciones del head coach

En cuanto al pico de rendimiento, el ex Puma, contó que "desde lo físico venimos muy bien, los viene sacudiendo bastante bien a los chicos, están con las altas temperaturas de estos últimos días han respondido muy bien. Ya esta semana que viene los jugadores van a sus casas, con un trabajo físico individual, y el 17 de febrero estamos en Córdoba, que es nuestra base, hasta mayo que esperamos jugar la final".

Ante la consulta de como está el equipo teniendo en cuenta que son chicos que no todos se conocen expresó que "el objetivo de venir a Santo Tomé era afianzar a los jugadores que se están incorporando. Si bien hay una base que venimos jugando juntos en Argentina XV ó Jagaures XV, queremos terminar de amalgamar el grupo. Este tipo de situaciones, donde hay una adversidad terrible, donde la comida no es muy buena, donde no son sus camas, hace que la actitud del equipo prevalezca, y en situaciones de incertidumbre los jugadores respondieron bien".

10022020 f3 ceibos en querandi nacho fndz lobbe.JPG UNO Santa Fe

"Son escenarios que se van a dar en un partido de rugby, que hay que estar concentrados durante ochenta minutos, porque si no hacés las cosas bien las pagás caro. Con la cantidad de kilajes que levantamos, cada uno cumpliendo su rol, podría haber lastimados y graves, y lo pudimos hacer bastante bien", expresó el coach de la franquicia nacional.

Sobre como está la actualidad de las demás franquicias comentó que "obviamente que uno como head coach va mirando los distintos escenarios, va viendo que hay muchos jugadores que han pasado por el sistema de la UAR, y distintos seleccionados que han jugado en Japón. Está la incertidumbre del nivel de juego, pero hay jugadores de calidad, lo hace muy interesante, y prefiero ir de a poco. Los amistosos serán para ver como estamos en el contacto, mucha competencia sana, que es lo que le pido siempre a los jugadores, porque para que la vara del equipo levante hay que competir todos los días, y por suerte lo estamos pudiendo hacer".