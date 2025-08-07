Como desestimó una oferta millonaria de Tottenham por Nicolás Paz

El Como 1907 sorprendió al mercado europeo al rechazar una oferta millonaria de Tottenham por el mediocampista argentino Nicolás Paz . Fue 40 millones de euros, pero la dirigencia del conjunto italiano fue tajante: lo dejarán salir por 70 millones de euros.

La negativa de los lombardos enfrió por completo las conversaciones y obligó a los Spurs a retirar su interés, al menos por el momento. La decisión de Como responde no solo al gran presente del futbolista, sino también a la firme intención del club de no desprenderse fácilmente de sus principales figuras.

La temporada pasada, Nico Paz fue una de las grandes revelaciones de la Serie A. El ex Real Madrid se adueñó del mediocampo y se transformó en un pilar del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, lo que le valió ser distinguido con el premio al mejor jugador Sub 23 del campeonato. Su impacto fue inmediato y despertó el interés de varios gigantes europeos.

Además, el conjunto de la Serie A también blindó a su otra gran promesa: el delantero hispano-senegalés Assane Diao, quien fue tasado en la misma cifra: 70 millones de euros. Ambos son considerados claves en el proyecto deportivo del club, que busca afianzarse en la élite del fútbol italiano y europeo.

Con un proyecto ambicioso y una dirección técnica de renombre, el Como no quiere vender, sino competir. Y mientras el Tottenham busca alternativas en el mercado, Paz continúa enfocado en la pretemporada, esperando que el futuro —más allá de los millones— lo encuentre en plenitud.