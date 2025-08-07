Uno Santa Fe | Santa Fe | Las Flores II

Las Flores II: denuncian "noches de descontrol total" y "calles que se convierten en pistas de carreras"

Cansados de las noches sin dormir, los vecinos manifestaron su bronca y malestar. Cargaron contra el municipio y la Policía "por la falta de controles".

7 de agosto 2025 · 19:16hs
Vecinos de barrio Las Flores II denuncian "noches de descontrol"

Los vecinos de barrio Las Flores II denunciaron “noches de descontrol total” consecuencia de las picadas de motos y los ruidos molestos generados por los caños de escapes. "Son un grupo de 20 o 30 motos que hacen lo que quieren", explicaron.

Los episodios se repiten durante toda la semana en la franja horaria de las 22 y las 4 de la madrugada sobre calle 12 de Infantería, calle principal de ingreso al barrio, entre Estrada y Aguado. Según manifestaron los vecinos de la zona, “llegan alrededor de 20 a 30 motos que usan las calles como ciclodromo”.

LEER MÁS: "No podemos dormir, es un descontrol": vecinos denuncian que las picadas, alcohol y suciedad se apoderaron de Av. Galicia

Susana, vecina de la zona, advirtió que “se cansan de llamar a la policía y al 0800 de la Municipalidad y no obtener respuestas” y reconoció que “se sienten desprotegidos”.

"Sabemos que a este grupo de motoqueros los fueron corriendo de distintos puntos de la ciudad, como la Costanera o la zona de avenida Galicia, pero no podemos permitir que se instalen en nuestro barrio y nos roben la paz y tranquilidad", sentenció la vecina.

“Necesitamos un reductor de velocidad en la intersección con Estrada y cámaras de seguridad para que actúen ellos directamente porque tenemos que estar rogándoles”, sentenció. “Es una falta de respeto que vengan a un barrio a tomarlo de pista. No hay controles“, manifestó.

"Algunas noches no solo son motos, sino que también se instalan autos con parlantes y música a todo volumen", subrayó Susana y finalizó: "Cada sector de vecinos, por las distintas torres y edificios tiene su grupo de contacto. Allí recolectamos todos los videos y nos vamos a reunir para hacer un reclamo masivo".

