Bernardi no se resigna Colón: "No hay margen y debemos ganar todo lo que queda"

Christian Bernardi palpitó el partido ante Agropecuario y que, por más que "parezca una locura", hay que ganar todo lo que resta en Colón

7 de agosto 2025 · 19:40hs
Bernardi no se resigna Colón: No hay margen y debemos ganar todo lo que queda

De regreso tras una contractura, Christian Bernardi habló este jueves en la previa del duelo entre Colón y Agropecuario del domingo, a las 16, en el Brigadier López por la 26ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional. El referente no solo dejó en claro su intención de volver, sino que también fue autocrítico y realista.

“Hay que hablar dentro de la cancha, más que todo. Acá estoy, superando la contractura. Me siento bien y estoy casi a la par del grupo. Espero llegar al domingo. Soy optimista”, expresó el cordobés, que se perdió el último partido por precaución. Y agregó sobre la molestia que lo venía afectando: “Venía desde Salta incluso con esto y me estaba limitando. Era preferible parar un partido para estar mejor”.

El mediocampista fue contundente sobre la situación del equipo, que necesita sumar de a tres para seguir con chances de pelear por el ascenso: “No tenemos margen. No hay más que decir sobre eso. Ahora viene un rival con las mismas aspiraciones y tenemos que salir a ganar. Quizás parece una locura sumar todo lo que queda, pero hay que intentarlo por la responsabilidad que tenemos con este club”.

Bernardi no se resigna en buscar la meta en Colón.

Bernardi no se resigna en buscar la meta en Colón.

También habló sobre la presión que sienten los más jóvenes del plantel y el rol de los referentes: “Es complicado para los chicos. A todos nos pasó cuando arrancamos. No es responsabilidad de ellos el momento y los más grandes nos hacemos cargo. Están para ayudarnos, pero deben entender que en el fútbol son más estos momentos que los de gloria. Si quieren esto, es momento de demostrar”.

Apoyo al DT y mensaje a los hinchas de Colón

Bernardi también se refirió a la situación con Marcos Díaz: “Martín (Minella) tomó la decisión y no hay más que agregar. Fue claro y no hay mucho más de nuestra parte".

“Martín conoce al club, a los chicos y está haciendo sus primeras armas. Estamos juntos en esto. Somos respetuosos y ojalá podamos levantar la situación. Tiene todo nuestro apoyo, como con todos. Lo más importante es poner a Colón por encima de todo”, expuso.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas, reconociendo el difícil momento que atraviesa el equipo: “Solo queda salir a ganar todo lo que nos queda. Son todas finales. Ahora viene un rival que está irregular como nosotros, pero debemos ganarle. Es complicado hablarle a la gente por esta situación. Sabemos que estamos en deuda y que las cosas no salen, pero lo intentaremos hasta el final. Ojalá podamos darles una alegría el domingo, porque se lo merecen. Es duro ver que los resultados no se dan con todo el esfuerzo que se hace”.

