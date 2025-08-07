Williner, nuevo vice tercero de Colón: "No vamos a entregar el club de la misma manera que lo recibimos"

La semana política en Colón arrancó con varias voces de distintas agrupaciones, como también una reunión donde se definieron varios temas en la actual Comisión Directiva que encabeza Víctor Godano.

Entre renuncias y corrimientos de cargos, Germán Williner quedó como vicepresidente tercero. El joven directivo brindó sus sensaciones del actual presente en declaraciones a radio Sol Play (FM 91.5).

“La decisión que se tomó en reunión de Comisión Directiva es sobre los corrimientos de cargos. La propuesta fue reestructurar ese aspecto atendiendo a una cuestión que nosotros consideramos que es esencial como es el desarrollo de las divisiones formativas y del predio 4 de junio”, dijo.

Para después expresar que "por lo que se resolvió los cargos quedaron con Godano en la presidencia; José Luis Martín vicepresidente primero; Matías Chprintz, en la segunda vicepresidencia y yo como vicepresidente tercero. También Mariana Pavet ejercía la vocalía y ahora estará en recursos financieros que es el lugar que tuvo en su momento Tete Alesio".

Su pensamiento acerca de adelantar las elecciones

Williner, a título personal, marcó su opinión en torno a los rumores que hablan de adelantar las elecciones en caso de que el equipo quede eliminado en el mes de octubre.

“Ese tema no se trató, pero para mí a título personal, es una discusión que no reviste demasiada trascendencia y más en este momento. Ahora… en una semana o en quince días posiblemente el mes que viene por cuestión de plazos y estatuto correspondería iniciar ese diálogo, pero te repito es una opinión personal”, disparó.

Para luego, completar: "Se dialogó en Comisión Directiva en algún momento como se tocaron otros temas… entendemos que ésta es una situación deportiva muy delicada y somos conscientes que tenemos una responsabilidad institucional”.

Trabajar hasta el final del mandato

Por lo pronto, Williner consideró que "lo que les trasladamos a las agrupaciones cuando nos reunimos en el predio, es que nosotros no vamos a entregar el club de la misma manera que lo recibimos. Todas la alternativas que se presenten postulen a las próximas elecciones van a conocer y serán informados como trabajamos en el predio para que saquen sus conclusiones”.

En cuanto al pulso del socio, no hay dudas que el fútbol se lleva todas las energías, por cuanto el dirigente subrayó: "Estoy convencido que es así, toda la plataforma que le presentamos al socio cumplimos la mayoría, pero sabemos que la historia de Colón, las pulsaciones del club pasan por el resultado de Primera más allá de lo que uno diga o exponga, y que no suene a justificación. Nosotros queremos profundizar la identidad del club con su gente y darle un marco institucional al predio por todo lo que representa”.