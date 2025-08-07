Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes rechazó rápidamente el trueque que le propuso Boca por Ascacíbar

Boca ofreció 2.500.000 dólares y ceder sin cargo y sin opción al defensor Marcos Rojo a cambio del mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar

7 de agosto 2025 · 14:47hs
La dirigencia de Boca ofreció 2.500.000 dólares y ceder sin cargo y sin opción al defensor Marcos Rojo a cambio del mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar. Sin embargo, la propuesta fue rechazada ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

La consulta fue realizada por el presidente Juan Román Riquelme, quien se comunicó telefónicamente con su par de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, pero el ofrecimiento no dejó satisfecho a la Brujita.

Estudiantes rechazó la oferta de Boca

Esto se debe a que según sus directivos es muy difícil reemplazar al mediocampista, quien tiene un rol clave en el equipo que deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.

Tras conocerse la determinación de Estudiantes, Rojo continuará entrenándose al margen del plantel de Boca, junto con los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi, también marginados del equipo titular.

Rojo culminará su vínculo laboral en diciembre, al igual que Cristian Lema, mientras que Saracchi recién finaliza su contrato en diciembre de 2027 y necesita jugar para ser tenido en cuenta por Marcelo Bielsa, quien dirige a la selección de Uruguay que disputa las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por otra parte, se supo que Riquelme tiene que decidir si contratará a un mánager deportivo, o si continuará Marcelo Delgado a cargo de la secretaría técnica. Entre los nombres que figuran están los del ex director técnico de la Selección argentina Néstor Pekerman y el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya.

La reestructuración tras la eliminación del Consejo de Fútbol está prevista para la semana próxima, tras el partido de Boca con Racing, el sábado próximo, y se espera que a partir de allí la directiva comience a negociar la salida de los jugadores que no son tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo.

Boca, bajo la dirección técnica de Russo, lleva 11 partidos sin ganar, por lo que el clásico que se jugará en La Bombonera el sábado próximo adquiere una gran trascendencia, ya que de darse un nuevo resultado adverso para el equipo xeneize Russo quedará aún más en la cuerda floja.

