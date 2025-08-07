Revelaron la causa del accidente de Colapinto en Hungría

El argentino Franco Colapinto sufrió un accidente que obligó a hospitalizarlo cuando probaba neumáticos nuevos con Alpine. Las razones de su despiste

Franco Colapinto sufrió un accidente que culminó una pésima semana en Hungría. Si bien el argentino había conseguido una mejora en la previa de la carrera, una mala salida y dos polémicas paradas en boxes terminaron haciendo que el argentino termine ubicado en los últimos lugares.

El choque que hizo que Franco Colapinto termine en el hospital, el pasado miércoles, generó preocupación en los fanáticos del pilarense, que ya pueden conocer la causa del mismo en las últimas horas.

El motivo del accidente de Franco Colapinto en Hungría

De primera mano, la marca de neumáticos Pirelli lamentó el accidente de Colapinto, aunque se desligó completamente del problema: “Hemos recopilado muchos datos, aunque fue una lástima perder parte de nuestro kilometraje potencial hoy cuando Colapinto se salió de la pista, aunque esto no tuvo nada que ver con los neumáticos”, explicaron.

Por protocolo, Colapinto fue atendido por los médicos en el centro de salud del autódromo, recibió el alta y más tarde retomó la actividad en pista, como estaba previsto.

El periodista especializado Adrián Puente aseguró que lo que pasó con Colapinto se debe a la carga aerodinámica de la monoplaza, que en estos casos es menor a la recomendada.

"El auto hizo un trompo y pegó contra las defensas, parcialmente de frente y de atrás. El coche quedó aparatosamente roto. Franco estaba bien, pero enojado por perder tiempo de trabajo", contó Puente.

Durante las pruebas, las escuderías no pueden utilizar los autos de la actual temporada, por lo que Alpine dispuso un monoplaza modelo 2023, con un downforce menor al necesario para la pista.

En la Fórmula 1, ese término refiere a la fuerza que empuja el coche hacia abajo para generar un mayor agarre que permita tomar curvas a mayor velocidad.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1

Después de una jornada para el olvido en Hungría, Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos, más precisamente a finales de agosto. La fecha comprendida es entre el 29 y el 31, y los horarios serán los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00 horas