Nicolás Fernández se suma a la lista de lesionados en Colón

El defensor Nicolás Fernández bajó para jugar en reserva, pero se retiró lesionado, extendiendo la mala racha física en Colón. En este caso, no es considerado

Colón sumó una nueva preocupación en un año marcado por las lesiones. Este miércoles, durante el partido de reserva ante Defensa y Justicia disputado en el predio, el defensor Nicolás Fernández encendió las alarmas al pedir el cambio en el segundo tiempo luego de sentir un tirón en el posterior derecho.

Había bajado con el objetivo de sumar minutos de competencia, ya que no viene siendo tenido en cuenta por el cuerpo técnico del plantel profesional. Sin embargo, su intento por recuperar ritmo de juego se vio interrumpido por esta molestia física.

Si bien aún se espera el parte médico oficial, desde el entorno del club confían en que no se trate de un desgarro, aunque será evaluado en las próximas horas. La situación se suma a la larga lista de jugadores que sufrieron lesiones en lo que va de la temporada, alimentando la preocupación en una campaña para el olvido.

Nicolás Fernández.

Nicolás Fernández, sin lugar en Colón

Con apenas 12 minutos disputados en todo el año, Fernández no logró encontrar continuidad y esta nueva molestia representa otro revés en un semestre que viene siendo cuesta arriba para el defensor. Desde que asumió Martín Minella, quedó aún más relegado. Tiene contrato hasta diciembre y Estudiantes es dueño del pase.

La "lesión de cada semana" parece haberse convertido en una constante en el mundo sabalero, justo en un mes determinante para las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional.