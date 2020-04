¿Cuándo retoman Colón y Unión el trabajo tras la cuarentena?

El deporte sintió el impacto de la pandemia del coronavirus en la medida de lo esperado. Más que nada, porque está claro que la salud es la prioridad y cualquier otra actividad recreativa queda en un segundo plano para priorizar la cuarentena. Aunque sí es cierto que es un tema que tampoco es pasado por alto, ya que es una parte importante de la sociedad. Mucha gente está pendiente de esto y saber que no hay movimientos de ningún tipo de manera formal genera siempre la misma pregunta: ¿cuándo se volverá a la normalidad? Ni hablar en el fútbol y en Colón y Unión.

• LEER MÁS: Sergio Rondina, el entrenador que quiere Unión

Algo que no tiene una respuesta concreta, porque por ahora no hay cura contra este enemigo invisible y la única herramienta para hacerle frente por ahora es quedándose en casa. Al igual que todos, los planteles tratan de mantener su condición trabajando en sus domicilios, aunque está claro que este parate donde más repercute es en lo futbolístico. Justamente el fin de semana comenzó a circular que no sería extraño que no haya nada hasta agosto.

Prática Colón.jpg

Por lo pronto en Colón y Unión hay algo más que claro: no se retomarán los entrenamientos hasta el 26 de abril de mínima. Es la fecha que el presidente Alberto Fernández anunció respecto a la continuidad de la cuarentena. A partir de allí se analizará los pasos a a seguir, pero como viene la mano, esto pinta para varias semanas más.

Entrenamiento Unión.jpg Prensa Unión

Seguramente se reflotará con insistencia la iniciativa de recortar los salarios, habida cuenta que no habrá los ingresos normales, como la cuota social, que sin dudas tiene una merma sustancial, ya que mucha gente está sin trabajar o con recortes y, lógicamente, no cuenta con los recursos para abonar.

• LEER MÁS: ¿El Pulga Rodríguez en la mira de Atlético Tucumán?

La magnitud del asunto se siente cada vez más y, por más que el fútbol sea de las cosas menos importantes, también hay cosas que preocupan y en Colón y Unión tratan de ver qué hacer para paliar la situación. Los presidentes José Vignatti y Luis Spahn dijeron en sus últimas consideraciones que hay que ir de a poco, pero ocupándose.

Solo resta esperar a una resolución, que irá en consonancia con el resto del país. Es una lucha de todos y el deporte no está al margen