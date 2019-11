CURNE se adjudicó el Seven a Side de Querandí RC

Con notable éxito y una excelente organización, en el barrio Sur de nuestra capital, se desarrolló la primera edición del Seven a Side realizado por Querandí Rugby Club, el cual contó con la participación de once equipos, de los cuales nueve fueron clubes y dos seleccionados provinciales.

El campeón del certamen resultó CURNE de Resistencia al imponerse en la final al seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste por 20 a 15, en un cotejo que fue controlado por Emilio Traverso. El triunfo se dió bajo el sistema de muerte súbita con un try de Juan Cruz Peirano, luego de haber igualado 15 a 15 en el tiempo reglamentario.

La copa de Plata quedó en manos de CRAI A, luego de vencer al Paraná Rowing Club por 17 a 12, en un encuentro arbitrado por Martín Zapata. La victoria se dió por muerte súbita, con un try de Ramiro Del Sastre, ya que en el tiempo reglamentario, Gitanos y paranaenses igualaron 12 a 12.

Seven2.jpg

El Bronce correspondió también a un equipo de la USR, ya que el ganador fue Cha Roga Club al superar en la final a Capibá de Paraná por 27 a 5. En semifinales, por la copa de Oro, el seleccionado de Nordeste le ganó a la Unión Entrerriana de Rugby 17 a 12, y CURNE A a Aranduroga de Corrientes por 27 a 0. En los cruces de Plata, CRAI A le ganó a CRAI B por 31 a 21, y el Paraná Rowing Club a Querandí RC por 19 a 12. En el Bronce, Capibá derrotó a CURNE B 20 a 14.

En la etapa clasificatoria, CURNE A superó a Cha Roga Club 45 a 7, Entre Ríos a Aranduroga 38 a 0, Nordeste a CRAI A 29 a 5, Paraná Rowing a CURNE B 19 a 7 y Querandí RC a Cha Roga por 19 a 12. En la segunda tanda de cotejos, CRAI B derrotó a Capibá 10 a 7, Nordeste a Rowing 33 a 0, CRAI A a CURNE B 41 a 0, y Entre Ríos a CRAI B 42 a 7.

Luego, CRAI A igualó con Rowing 14 a 14, Nordeste venció a CURNE B 41 a 0, Aranduroga a Capibá 14 a 12, CURNE A a Querandí RC 38 a 0, Entre Ríos a Capibá 34 a 5 y Aranduroga a CRAI B 19 a 0.

Seven3.jpg

Más información

El presidente de Querandí RC, doctor Enrique Müller expresó que "quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la comisión de árbitros de la USR, que generosamente se brindaron y estuvieron presentes. A la URNE y a la UER por haber venido con sus seleccionados, y a Esteban Fainberg, presidente de la Unión Santafesina por su apoyo a este evento".

Agregó que "por suerte ha salido todo bien, estamos muy conformes, y esperemos que podamos seguir fortaleciendo este seven. Debemos agradecer a todos los que han participado, a los que han venido, y han sido parte nuestra este fin de semana. Estuvimos disfrutando esta jornada de puro rugby, y la lógica alegría que se generó entre tanta gente y con amigos".

Seven4.jpg

Luego de finalizada la fase deportiva, se procedió a la entrega de presentes y reconocimientos, en particular a Nahuel Lobo, el entrerriano ex integrante de Los Pumas, que fue uno de los ideólogos del Seven de Querandí RC, y que aportó muchas ideas para el buen desarrollo del evento.

Vale señalar que en el Seven organizado por la entidad del Parque del Sur, concurrieron el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; los concejeros Gabriel Cristaldo y Misael Alberto; Alejandro Molinas, presidente del CRAI; Antonio Zilonka de Cha Roga Club; y el integrante del concejo directivo de la Unión Argentina de Rugby, Jorge Bruzzone.