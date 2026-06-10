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Daniel Vila le puso precio a Sebastián Villa y le mandó un mensaje a Riquelme

“Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana”, expresó el presidente de Independiente Rivadavia

10 de junio 2026 · 17:56hs
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Daniel Vila salió al cruce del interés que trascendió por parte de Boca para llevarse a Sebastián Villa.

Daniel Vila salió al cruce del interés que trascendió por parte de Boca para llevarse a Sebastián Villa.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, le puso precio al delantero colombiano Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan con un regreso a Boca y lanzó un mensaje directo a Juan Román Riquelme por la falta de contactos formales entre los clubes.

Vila le mando un mensaje a Riquelme

"Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares. Por el momento que está pasando el jugador, por lo que ha hecho, por lo que representa para la institución y por cómo cambió su estilo de juego", afirmó el dirigente en una entrevista con Picado TV.

Vila también reveló que el delantero colombiano cuenta con una cláusula de rescisión "confidencial" y de un valor inferior, aunque remarcó que la postura del club mendocino es transferirlo por la cifra que fijaron: "El club ha tasado en eso al jugador", sostuvo.

Además, Vila expresó su malestar por la ausencia de una comunicación oficial desde Boca y dejó una frase dirigida a la conducción encabezada por Riquelme: "Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana".

Pese a ello, el presidente dejó abierta la posibilidad de una salida en este mercado de pases y aseguró que respetarán la voluntad del futbolista.

"No hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga", señaló en América TV y supoa la Agencia Noticias Argentinas. "Hay un compromiso de palabra con Sebastián", agregó.

Las declaraciones llegaron después de un sugestivo mensaje publicado por Villa en sus redes sociales, cuando el extremo compartió una foto con la camiseta de Independiente Rivadavia acompañada por emojis de ojos, una sonrisa, un avión y dos corazones, uno azul y otro amarillo, lo que reavivó las especulaciones sobre su regreso al "Xeneize".

Aunque no hubo avances oficiales entre las instituciones, desde hace tiempo existen contactos entre Boca y el entorno del colombiano, quien ya manifestó internamente su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro.

Vila Villa Riquelme
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