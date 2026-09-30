Emotivo: así sonó el himno nacional argentino en Córdoba

La Albiceleste se midió con Bolivia, en el primer amistoso internacional posterior al Mundial. Así sonó el himno nacional.

El himno nacional argentino sonó ante miles de personas en la previa del partido entre la Selección argentina y Bolivia, en el marco del primer amistoso internacional posterior a la disputa del Mundial 2026.

El intérprete en esta ocasión fue el cordobés Javier Carlos Brizuela, conocido artísticamente como “La Pepa” y destacado en el género del cuarteto.

El seleccionado que dirige Lionel Scaloni vuelve a jugar dos meses y medio después de haber caído en la final de la Copa del Mundo ante España, luego de una destacada actuación que terminó tratándose del último torneo del astro Lionel Messi con el representativo.

La Selección argentina comenzó su acción en la actual fecha FIFA, en una triple fecha de partidos internacionales que quedará marcada para siempre por ser la última vez en la que Messi vista la camiseta nacional.

Por primera vez en cuatro años, el representativo no contará con el parche de campeón del mundo brillando sobre su pecho, pero eso no disminuyó su convocatoria, ante un pueblo cordobés que agotó las localidades dispuestas a la venta, en un partido con aforo reducido por penalidades impuestas por la FIFA.

El público presente se emocionó a la hora de cantar el himno, que fue interpretado por “La Pepa” Brizuela, ante el encendido de bengalas celestes y blancas sobre el campo de juego, y con el uso de fuegos artificiales luego de la entonación.

Así sonó el himno en el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia