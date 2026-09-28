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Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Sucedió este lunes antes de la una de la madrugada. El hombre de 29 años perdió el control de su camioneta cuando circulaba hacia el norte, a la altura del kilómetro 13 de la Ruta Provincial 1. Llegaron policías de Orden Público y una ambulancia del SIES 107

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de septiembre 2026 · 10:32hs
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Una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1.

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Una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1.

Este lunes, antes de la una de la madrugada, varios automovilistas que transitaban por la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 13, donde se encuentra emplazado un radar, denunciaron que el conductor de una camioneta había chocado contra un árbol.

Oficiales de Orden Público de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, dependiente de la Policía de Santa Fe, fueron comisionados desde su dependencia para constatar el siniestro vial. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al conductor, identificado como J. de D. C. G., de 29 años, quien manifestó ser ciudadano boliviano y vecino de la zona.

El hombre les dijo a los policías que desconocía cómo había perdido el control de la camioneta, aunque aseguró que se encontraba ileso. También manifestó que no quería recibir asistencia sanitaria.

Los agentes constataron que el vehículo había sufrido daños materiales como consecuencia del impacto.

El conductor perdió el control de una Toyota Hilux

Según relató el conductor a los policías, momentos antes había salido de un kiosco denominado Demonio Rojo, ingresó a la Ruta Provincial 1 en dirección al norte y, por causas que no pudo precisar, perdió el control de su Toyota Hilux blanca.

La camioneta se desvió de la calzada y terminó impactando contra un árbol ubicado a la vera de la ruta.

Poco después arribó una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). Una enfermera consultó al conductor si presentaba alguna lesión, pero el hombre respondió que se encontraba bien y manifestó que no deseaba recibir asistencia médica.

Accidente de tránsito sin lesionados

La novedad sobre el siniestro vial y la intervención policial fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Finalmente, se constató que el choque no dejó personas lesionadas y que solo se produjeron daños materiales en la camioneta.

La intervención policial tuvo carácter preventivo y, al no registrarse personas heridas, los daños ocasionados en el vehículo deberán ser resueltos por el conductor con su compañía de seguros.

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