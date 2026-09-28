Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Sucedió este domingo durante un patrullaje policial en distintos cursos de agua de la zona de la costa santafesina, a la vera de la ruta provincial 1. Este viernes, UNO Santa Fe expuso la denuncia de una organización no gubernamental dedicada al estudio y la protección de las aves silvestres contra un santafesinos por un caso de caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal.

El operativo sucedió en la laguna El Toro, en la zona de islas próxima a Los Zapallos, distrito Santa Rosa de Calchines, departamento Garay

Este domingo, en la laguna El Toro , en la zona de islas próxima a Los Zapallos , distrito Santa Rosa de Calchines , departamento Garay , oficiales del Destacamento Arroyo Leyes de la Guardia Rural Los Pumas de la Policía de Santa Fe intervinieron en un hecho de caza ilegal e interceptaron una piragua azul con la inscripción "Piragoon", equipada con un motor Honda de 20 HP, en la que viajaban dos hombres.

Dentro de la embarcación se pudieron encontrar 31 patos crestones muertos y distintos señuelos utilizados para la cacería. gentileza

Durante la requisa, los agentes constataron que los ocupantes transportaban dos escopetas sin la documentación legal correspondiente, 31 patos crestones muertos y distintos señuelos utilizados para la cacería.

Los efectivos secuestraron una escopeta semiautomática Pietta Mistral calibre 12, de color negro, y una escopeta Akkar modelo Churchill, calibre 12. También incautaron los 31 patos crestones, 16 señuelos plásticos y dos señuelos voladores.

Cazadores identificados e investigados

Los hombres fueron identificados como L. J. B., de 35 años, y J. D. M., de 32, ambos albañiles y domiciliados en la zona rural de Pueblo Libertador, departamento Esquina, provincia de Corrientes.

Ambos quedaron investigados como presuntos autores de los hechos y por una posible infracción a la normativa vigente sobre protección y conservación de la fauna silvestre.

La intervención de la Fiscalía

Los agentes comunicaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas (DGSR), que posteriormente informó lo ocurrido a la fiscal Hahefeli, de la Fiscalía N.º 155 de la ciudad de Helvecia, dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal dispuso que ambos hombres fueran identificados y quedaran en libertad.

La atribución delictiva provisoria quedó encuadrada como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal, además de una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

En la Laguna Setúbal

El caso de un influencer santafesino denunciado por presunta caza ilegal de aves en la Laguna Setúbal sumó nuevos detalles. La Provincia confirmó que el hombre señalado es empleado de planta permanente del Estado provincial, que no posee carnet habilitante para la actividad y que podría afrontar una sanción administrativa cercana a los $3,5 millones, además de la investigación judicial en curso.

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La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de que el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) difundiera publicaciones en redes sociales en las que se exhibían ejemplares abatidos durante presuntas jornadas de caza en la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina.

El material analizado permitió identificar al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas. Entre ellas aparecen pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar. También fueron señaladas publicaciones anteriores vinculadas al pato crestudo, cuya caza está prohibida y que se encuentra categorizado como especie amenazada a nivel nacional.