Gustavo Cordera se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 2 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera regresa a Tribus tras un exitoso 2025 donde el "Pelado" reafirmó su vigencia. Con una gira que recorrió el país y tuvo su punto máximo en un Estadio Obras agotado, Cordera demostró que su conexión con la gente sigue intacta. Acompañado por su sólida banda, el artista transformó cada presentación en una celebración de su historia, fusionando la profundidad de sus nuevas composiciones con los clásicos que forman parte del ADN del rock argentino.

La etapa que se abre este año no solo sirve para celebrar el camino recorrido, sino para vislumbrar lo que viene. Gustavo Cordera ya se encuentra trabajando en el lanzamiento de su octavo álbum de estudio como solista.

Este nuevo material se sumará a una discografía que ha explorado diversos matices del rock, la cumbia y el candombe, compuesta hasta la fecha por: Suelto (2009), La Caravana Mágica Vol. 1 (2010), La Caravana Mágica Vol. 2 (2012), Cordera Vivo (2014), Tecnoanimal (2016), Entre las Cuerdas (2018), y el reciente De la Cabeza al Corazón (2024).

Con este nuevo proyecto en el horizonte y tras su ovacionado paso por el Cosquín Rock, Cordera demuestra que su capacidad creativa sigue en su punto más alto, manteniendo su lugar como un referente fundamental de la música popular latinoamericana.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

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