Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única Eruca Sativa se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 4 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus. 29 de septiembre 2026 · 09:29hs

gentileza Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

El consagrado power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vuelve a presentarse en la ciudad de Santa Fe. La banda se subirá al escenario de Tribus el próximo domingo 4 de octubre a las 21, prometiendo un show arrollador cargado de rock, potencia y su energía única.

En esta cita especial repasarán los grandes éxitos de sus más de 17 años de trayectoria y el material de su aplaudido décimo álbum "A tres días de la tierra".