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Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 4 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

29 de septiembre 2026 · 09:29hs
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Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

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Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

El consagrado power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vuelve a presentarse en la ciudad de Santa Fe. La banda se subirá al escenario de Tribus el próximo domingo 4 de octubre a las 21, prometiendo un show arrollador cargado de rock, potencia y su energía única.

En esta cita especial repasarán los grandes éxitos de sus más de 17 años de trayectoria y el material de su aplaudido décimo álbum "A tres días de la tierra".

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte Santa Fe
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