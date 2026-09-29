El consagrado power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vuelve a presentarse en la ciudad de Santa Fe. La banda se subirá al escenario de Tribus el próximo domingo 4 de octubre a las 21, prometiendo un show arrollador cargado de rock, potencia y su energía única.
Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única
Eruca Sativa se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 4 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
En esta cita especial repasarán los grandes éxitos de sus más de 17 años de trayectoria y el material de su aplaudido décimo álbum "A tres días de la tierra".
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
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