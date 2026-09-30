La renovación de la Selección argentina se puso en marcha

Sin Messi, la Selección Argentina goleó a Bolivia con una destacada actuación de los más jóvenes.

La Selección argentina goleó 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional que podría marcar la puesta en marcha de la renovación de la “Scaloneta”.

Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López fueron los autores de los goles para que la Argentina pudiera aprobar en su primer desafío sin Lionel Messi, que solo volverá a la Selección para la despedida del próximo martes contra Benín.

Pese a contar con el ritmo de un entrenamiento, la Selección mostró cosas muy interesantes, principalmente en el último tercio de la cancha.

Lo más destacado llegó de la mano del volante ofensivo Nico Paz, quien brilló con una definición top y una asistencia para el “Cuti” Romero en el tercer gol. Además, se mostró constantemente como opción de pase tanto en las progresiones de los mediocampistas como para los delanteros cada vez que estos necesitaban descargar.

Si bien es imposible reemplazar a Messi, Nico Paz demostró que tiene condiciones de sobra (y un techo todavía desconocido) para hacerse cargo de la pelota en la Selección argentina.

Del otro lado, en el costado izquierdo del ataque, estuvo Gianluca Prestianni, que si bien no tuvo participación directa en ninguno de los goles, también se asoció con sus compañeros y no desentonó en ningún momento.

Agustín Giay, otro de los que encabeza la renovación en la Selección Argentina

Por otra parte, los defensores Román Vega y Agustín Giay prácticamente no sufrieron en los laterales ante un rival que pocas veces pudo superar la mitad de la cancha.

Ya en el segundo tiempo fue el turno de Franco Mastantuono y Valentín Barco, quienes se mostraron muy participativos en el ataque y confirmaron que pueden convertirse en una fija con la camiseta “Albiceleste”.

La nueva “Scaloneta” brilló y se floreó contra Bolivia, pero, ¿alcanza con esto para enfrentar a las mejores selecciones del mundo?

Los próximos desafíos serán contra Burkina Faso y Benín, dos oponentes muy flojos que no pueden ser tomados como parámetros. Solo será cuestión de tiempo para saber si la Selección, ya sin Lionel Messi, puede tener una prueba a su altura en el corto plazo para conocer realmente en qué nivel se encuentra.