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Qué viene para la Selección Argentina tras golear a Bolivia

Argentina volverá a jugar en la fecha FIFA de octubre con Burkina Faso y Benín, en dos amistosos que tendrán como gran atractivo la despedida de Lionel Messi.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 23:10hs
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Qué viene para la Selección Argentina tras golear a Bolivia

La Selección Argentina comenzó su camino posterior al Mundial 2026 con una contundente victoria ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Lionel Scaloni ahora tendrá por delante dos nuevos compromisos en la fecha FIFA de octubre, ambos en el Monumental, mientras se empieza a proyectar el nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.

Argentina vuelve al Monumental ante Burkina Faso

El próximo desafío de la Selección Argentina será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre desde las 21. El encuentro marcará el regreso del conjunto nacional al Monumental y le permitirá a Scaloni continuar con la evaluación de futbolistas de cara a la nueva etapa.

Después del triunfo ante Bolivia, el entrenador tendrá otra oportunidad para darle minutos a jugadores consolidados y observar a las nuevas caras que buscan ganarse un lugar en el seleccionado.

La renovación de Scaloni aparece además como uno de los temas centrales de esta etapa. El entrenador tiene encaminada su continuidad al frente de la Albiceleste, con la mira puesta en el próximo gran objetivo: el Mundial 2030.

La despedida de Messi, el gran acontecimiento

El partido que concentrará todas las miradas será el segundo de esta ventana internacional. Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre desde las 20, nuevamente en el estadio Monumental.

Ese encuentro tendrá un significado especial porque será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, según el cronograma presentado para esta fecha FIFA. El capitán tendrá así su despedida ante el público argentino, en un escenario que estará colmado para acompañar uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste.

El cronograma de Argentina

*Sábado 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, 21 hs., estadio Monumental.

*Martes 6 de octubre: Argentina vs. Benín, 20 hs., estadio Monumental.

Con esos dos encuentros, la Selección Argentina cerrará una fecha FIFA cargada de simbolismo: el comienzo de una nueva etapa después del Mundial y la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional.

Selección Argentina Bolivia
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