Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul Wayra se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 1 de octubre a las 21, junto a Mujeres del Blues como invitadas. Las entradas están a la venta a través de Ticketway 29 de septiembre 2026 · 09:19hs

gentileza Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra Iglesias atraviesa un presente de plena actividad: tras agotar las localidades en The Roxy Live (Buenos Aires), lleva su música en vivo a distintos puntos del país mientras prepara su nuevo disco de estudio. Sus próximas paradas serán: Santa Fe, Rosario y Ezeiza. A la ciudad llegará este jueves 1 de octubre para presentarse en Tribus Club de Arte desde las 21.

Reconocida como una de las revelaciones del Cosquín Rock 2023, con una impronta de blues, rock y soul, la artista viene de su celebrado debut "La Suerte de encontrarme" 2024, Popart Discos) y ya adelanta lo que se viene con dos nuevos temas —"326" y "Rehén de la moda"— que muestran otra faceta de la versátil cantante.