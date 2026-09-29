Wayra Iglesias atraviesa un presente de plena actividad: tras agotar las localidades en The Roxy Live (Buenos Aires), lleva su música en vivo a distintos puntos del país mientras prepara su nuevo disco de estudio. Sus próximas paradas serán: Santa Fe, Rosario y Ezeiza. A la ciudad llegará este jueves 1 de octubre para presentarse en Tribus Club de Arte desde las 21.
Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul
Wayra se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 1 de octubre a las 21, junto a Mujeres del Blues como invitadas. Las entradas están a la venta a través de Ticketway
Reconocida como una de las revelaciones del Cosquín Rock 2023, con una impronta de blues, rock y soul, la artista viene de su celebrado debut "La Suerte de encontrarme" 2024, Popart Discos) y ya adelanta lo que se viene con dos nuevos temas —"326" y "Rehén de la moda"— que muestran otra faceta de la versátil cantante.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
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