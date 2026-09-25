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Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

El destacado fotógrafo santafesino encabezará un encuentro íntimo el viernes 2 de octubre a las 19 en Bv. Gálvez 2147. Moderado por Edit Pellegrini, el evento abordará desde sus inicios bajo la influencia de su padre hasta su obra más reciente centrada en el mar, los barcos y el horizonte.

25 de septiembre 2026 · 20:46hs
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“El arte de detener el tiempo”: Mario Platini repasa su trayectoria fotográfica en la Alianza Francesa de Santa Fe

“El arte de detener el tiempo”: Mario Platini repasa su trayectoria fotográfica en la Alianza Francesa de Santa Fe

La Alianza Francesa de Santa Fe invita a participar de “El arte de detener el tiempo”, un encuentro con Mario Platini, reconocido fotógrafo santafesino, que tendrá lugar el viernes 2 de octubre a las 19 h, en la sede de la institución, Bv. Gálvez 2147.

Con una trayectoria profundamente vinculada a la fotografía y a la cultura visual de Santa Fe, Mario Platini propone en este encuentro recorrer su universo creativo y compartir una mirada personal sobre el arte de observar, registrar y transformar un instante en memoria.

La conversación abordará distintos momentos de su recorrido: desde sus primeros vínculos con la fotografía y la influencia de su padre —figura fundamental de la fotografía santafesina de mediados del siglo XX— hasta la transformación de la práctica fotográfica con el paso de lo analógico a lo digital.

También habrá espacio para hablar de sus viajes y de la fotografía como forma de descubrir el mundo, así como de su producción artística más reciente, que encuentra en el mar, los barcos y el horizonte un territorio de expresión.

El encuentro será moderado por Edit Pellegrini, arquitecta, periodista y gestora cultural, quien propone una conversación para conocer no solo al fotógrafo, sino también al hombre detrás de las imágenes, sus búsquedas, sus influencias y su particular manera de mirar.

Una invitación a detener el tiempo

En un mundo atravesado por la velocidad y la inmediatez de las imágenes, “El arte de detener el tiempo” propone recuperar algo esencial: la capacidad de mirar.

Una fotografía puede ser mucho más que un registro. Puede convertirse en memoria, relato, viaje y emoción.

La actividad es organizada y promovida por el Consejo de Administración de la Alianza Francesa de Santa Fe, en el marco de su programación cultural 2026.

Viernes 2 de octubre - 19 horas

Alianza Francesa de Santa Fe

Bv. Gálvez y Las Heras — Santa Fe

Aporte Cultural: $ 5000.-

Cupos limitados. Reservas anticipadas al Whatsapp: 342 5688372

Mario Platini Alianza francesa Santa Fe invitación
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