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Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

La cantante, compositora y productora musical eslovaca radicada en Argentina lanza el viernes 2 de octubre su quinto disco de estudio junto con un libro de poesías y fotografías. Parte del material fue grabado en la ciudad de Santa Fe.

28 de septiembre 2026 · 09:55hs
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Vanda Krai presenta “Rescued Songs”

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Vanda Krai presenta “Rescued Songs”, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

La cantante, compositora y productora musical Vanda Krai, artista nacida en Eslovaquia y radicada en Argentina desde hace más de una década, presenta su proyecto más personal y ambicioso: “Rescued Songs” (Canciones Rescatadas). El lanzamiento reúne un disco de siete canciones y el libro “Rescued Songs: Volume 1”, una obra que combina poesía, fotografías, comentarios y un manifiesto en castellano.

El doble lanzamiento será el viernes 2 de octubre y representa para la artista la concreción de un proyecto que comenzó a gestarse durante su adolescencia y que demandó casi cinco años de trabajo, composición y grabación.

El disco fue registrado en estudios de Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan). Los primeros adelantos fueron las canciones “Again” y “Hello, Stranger”, que además cuentan con sus respectivos videoclips dirigidos por el cineasta Fabián Hernández.

Vanda Krai presenta “Rescued Songs”, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta “Rescued Songs”, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Un proyecto que recupera canciones y poemas

El concepto de “Rescued Songs” parte de la idea de recuperar canciones y poemas escritos en diferentes momentos de la vida de Vanda Krai para darles una nueva forma y reunirlos en un proyecto artístico integral.

“El proyecto se llama así porque la idea fue rescatar una selección de canciones y poemas viejos, para dar vida al disco y al libro”, explicó la artista.

El libro “Rescued Songs: Volume 1”, publicado por la editorial porteña Milena Caserola, reúne 25 poemas, entre los cuales se encuentran las letras de las siete canciones que forman parte del álbum. Cada una de ellas puede escucharse a través de un código QR incluido en el libro.

La publicación también incorpora fotografías, comentarios breves y un manifiesto escrito en castellano, que funciona como cierre de la obra.

Para Vanda Krai, el proyecto tiene además un fuerte componente autobiográfico. “Significa mucho para mí, ya que es el primer álbum que produje musicalmente y contiene mucha crudeza y autenticidad. Es un disco que tenía que hacer por y para mí”, señaló.

“Es toda una época que representa mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, hay una nostalgia grande pero en un sentido lindo”, agregó la artista.

Vanda Krai y su vínculo con Santa Fe

La producción de “Rescued Songs” también tiene una conexión directa con Santa Fe, ya que parte de las canciones fueron grabadas en estudios de la ciudad.

La artista desarrolla una propuesta que combina pop, rock alternativo y otros géneros, con canciones interpretadas en español, inglés y eslovaco. Sus composiciones están atravesadas por experiencias y vivencias relacionadas con Eslovaquia, Estados Unidos, Argentina y México.

A lo largo de su carrera, Krai participó en shows y festivales en distintos países y compartió escenario con artistas como Lucie Bílá, Silvina Moreno y Daniel Gutiérrez, cantante de La Gusana Ciega.

También incursionó en el folklore eslovaco y su música formó parte de la banda sonora de la película eslovaca “Supermujer”, dirigida por Karol Vosátek.

Una artista marcada por la música de los 90

La música de la década de 1990 ocupa un lugar especial en la trayectoria de Vanda Krai. La artista es además creadora de “She loves 90s”, un proyecto en el que interpreta canciones emblemáticas del pop-rock femenino internacional de aquella época, con una propuesta caracterizada por su energía y puesta en escena.

Su repertorio también incluye canciones vinculadas con temáticas como el amor propio, las relaciones y la salud mental.

Entre sus trabajos se encuentra además un homenaje a Gustavo Cerati, con una versión propia de “Nací para esto”, en la que participó Fernando Nalé, bajista de la grabación original.

Krai también desarrolló colaboraciones con artistas y productoras mexicanas, entre ellas Madame Récamier y Marsh Masías, y realizó distintas presentaciones en México entre 2022 y 2025.

Desde enero de 2026, la artista se encuentra radicada en Buenos Aires, desde donde presenta este nuevo trabajo, que se convierte en su quinto disco de estudio y suma por primera vez un libro de poesía y fotografía como parte de un mismo proyecto artístico.

Los adelantos de “Rescued Songs”

Las canciones “Again” y “Hello, Stranger” funcionan como adelantos del nuevo disco y fueron acompañadas por videoclips dirigidos por Fabián Hernández.

El lanzamiento de “Rescued Songs” y “Rescued Songs: Volume 1” propone así un recorrido por distintas etapas de la vida de Vanda Krai, a través de canciones y poemas que fueron escritos en diferentes momentos y que ahora encuentran una nueva forma de expresión.

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