Cuti Romero, capitán de la Selección: "Es un día que voy a guardar para toda mi vida"

Cuti Romero llevó la cinta de la Selección en la goleada 4-0 ante Bolivia y habló de la responsabilidad de asumir el liderazgo en esta nueva etapa del equipo.

La Selección Argentina tuvo una noche perfecta en Córdoba. Goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y, además de celebrar una nueva victoria, comenzó a mostrar los primeros indicios de una etapa marcada por el recambio. En ese contexto, una de las imágenes más significativas fue la de Cristian “Cuti” Romero llevando la cinta de capitán.

Para el defensor nacido en Córdoba, el partido tuvo un significado especial. Diez años después de comenzar su carrera profesional, volvió a su provincia para ponerse al frente de la Selección en una noche que quedará guardada en su memoria.

“Volver hoy con la Selección siendo capitán, habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es un día de esos que voy a guardar para toda mi vida”, expresó Romero después del encuentro.

El desafío de ser capitán después de Messi en la Selección

Romero reconoció que nunca imaginó llegar a ocupar un lugar de semejante responsabilidad en la Selección Argentina. El defensor asumió la cinta en un momento particular, con Lionel Messi transitando otra etapa de su vínculo con el seleccionado.

“Nunca me hubiese imaginado ser capitán de la Selección. Empezó mi carrera profesional acá y después de 10 años volver siendo capitán de la Selección es algo hermoso”, sostuvo el cordobés.

Más allá de la responsabilidad individual, Romero puso el foco en el grupo y en la necesidad de sostener la identidad que llevó a Argentina a conseguir sus últimos grandes títulos.

“Tenemos que levantarnos, juntarnos, hacer un buen grupo y tratar de llevar de nuevo a la Selección a lo más alto, que eso es lo que importa al final”, remarcó.

Cuti Romero y el legado que dejó Messi

Uno de los momentos destacados de la conferencia fue cuando el defensor se refirió a Lionel Messi y a la influencia que tuvo el capitán histórico sobre toda una generación de futbolistas.

Romero fue contundente al hablar del rosarino: “Como Leo no vamos a tener otro, es la realidad. Es el más grande de la historia del fútbol”.

El zaguero explicó que los actuales integrantes del seleccionado crecieron siguiendo la carrera de Messi y que también aprendieron de sus momentos más difíciles.

“Ha sido un ejemplo para todos nosotros. Lo vimos crecer desde muy chicos, lo vimos sufrir, pero nos enseñó a levantarnos siempre”, manifestó.

Para Romero, esa enseñanza será parte de la identidad que deberá conservar el plantel en los próximos años: “Nos dejó un legado muy grande y hay que seguir por ese camino”.

Una noche que Cuti no olvidará

El triunfo ante Bolivia tuvo un significado todavía mayor para Romero por el escenario. El Kempes estuvo colmado y el cordobés pudo volver a su tierra como capitán de la Selección Argentina, acompañado por su familia y por miles de hinchas.

“No me voy a olvidar nunca de este día”, insistió el defensor.

Con la mirada puesta en lo que viene, Romero también dejó claro cuál es la prioridad del grupo: mantener la unión y continuar compitiendo al máximo nivel.

“Jugamos por la gente. Vamos a armar un buen grupo y tratar de alcanzar el objetivo más grande que nos ponemos en cada torneo, en cada Eliminatoria y en cada partido”, concluyó.

La goleada ante Bolivia dejó una victoria contundente y también una imagen de futuro: Cuti Romero con la cinta de capitán, en su Córdoba natal y como uno de los referentes de una Selección que comienza a transitar una nueva etapa.